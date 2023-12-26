В Китае построили "вечный" аккумулятор: работает благодаря гравитации, не нуждается в литии

При создании батареи EVx не пришлось использовать дорогостоящие редкоземельные металлы, а благодаря особой конструкции с электромоторами она может работать постоянно.

В Китае компания Energy Vault (Швейцария) завершает строительство гравитационного энергохранилища EVx, оснащенного электромоторами, работающими в качестве генераторов. Подробности сообщает издание Forbes.

Аккумулятор выглядит довольно странно и необычно. Это большой куб с шестью шахтами для перемещения грузов внутри, вес которых может достигать нескольких сотен тонн. Перемещаются грузы при помощи мощных электромоторов, а их приводит в движение избыточная энергия, получаемая от солнечных панелей и ветряных генераторов. Если энергии мало, то грузы движутся медленно, если достаточно, — то с большей скоростью.

Такая конструкция позволяет задействовать электромоторы работают в качестве генераторов, за счет превращения гравитационной энергии в электрическую энергию. Каждый мотор способен проработать на собственной электроэнергии мощность 25 МВт в течение 4-х часов. Предполагается, что китайский мега-аккумулятор продемонстрирует энергоотдачу до 80%. Стоит отметить, что более ранние варианты батареи-гиганта от Energy Vault имели энергоэффективность в 75%, то есть три четвертых энергии, которая обеспечивает работу моторов, эти же моторы способны вернуть обратно в сеть.

Гравитационные аккумуляторы типа EVx созданы по тому же принципу, что и гидроаккумуляторы, где используется энергия воды. EVx же использует энергию, собираемую "на земле", — солнечную, ветряную, — отсюда и название "геоаккумулятор".

Литий-ионные батареи являются главными конкурентами гидро- и геоаккумуляторов, так как их КПД равен максимум 97%. Но они вредят экологии и довольно быстро выходят из строя. Гравитационный аккумулятор хоть и проигрывает литий-ионным по показателям КПД, хорош тем, что для его производства не нужны редкоземельные металлы, не нужна вода и, теоретически, работать он способен вечно. После запуска мега-батареи в конце 2023 года, мы сможем убедиться в этом на практике. Добавим, что компания Energy Vault создаст для КНР 6 устройств, подобных EVx.

Ранее мы писали о том, что ученым удалось улучшить систему охлаждения аккумуляторов. Это предотвратить перегрев и возгорание, которыми "страдают" многие литий-ионные батареи.