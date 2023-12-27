Tesla шантажирует владельца: не едет, пока он не заплатит $26 000 за новый аккумулятор

Автомобиль автоматически заблокировал двери и не пускала своего хозяина в салон. Тогда он просто ее продал.

Владелец электрокара Tesla Марио Селайя из Канады опубликовал в TikTok видео, в котором назвал свою машину "куском мусора", несмотря на то, что она стоит 140 тыс. долларов США. Все дело в том, что авто "вымогает" у Марио еще 26 тыс. долларов — на замену батареи, пишет портал Unilad.

Марио не смог не то что завести авто, он даже не попал в салон. Электрокар заблокировал двери и не пускал его внутрь, так как требуется замена аккумулятора. Когда Селайя узнал, что это обойдется ему в 26 тыс. долларов, то пришел в ярость и выложил видео в соцсети, где пожаловался на проблему.

Пользователи посоветовали ему продать электромобиль, однако и тут не обошлось без проблем. Дело в том, что документы на машину находились в салоне. К счастью, Марио смог заплатить 30 долларов и получить второй экземпляр документов о собственности, обратившись к дилеру.

Канадец купил Tesla в 2013-ом, но модели того года имели проблемные аккумуляторы, — их владельцы часто жаловались на утечку охлаждающей жидкости. Видимо, батарея электрокара Селайи тоже не выдержала и "дала течь".

Автовладелец обратился за помощью в Transport Canada — департамент Минтранса Канады, отвечающий за работу автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных перевозок, а также регулирующий правила, политики и услуги, предоставляемые данными сервисами. Он заявил, что эксперты из Transport Canada "проводят расследование в отношении автомобиля", а также компании-производителя.

Марио Селайя пожаловался на то, что в Tesla знали о проблеме, но несмотря на это автомобиль выставили на продажу и не позаботились о том, чтобы проверить его аккумулятор. Он пообещал больше никогда не покупать электрокары этой марки, а свою проблемную машину продал.

Ранее мы сообщали о том, что машина Tesla "потребовала" $23 тыс. за замену батареи, но владелец нашел способ, как починить авто за $5 тыс.