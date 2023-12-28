В России испытали новый комплекс "Серп-ВС5Д": стал ли он опаснее для дронов ВСУ

Техника может работать как против одиночных целей, так и против роев дронов. Система обнаруживает и подавляет БПЛА-нарушители, ища каналы связи и управления беспилотниками.

Научно-исследовательский институт "Вектор" холдинга "Росэлектроника" успешно протестировал модернизированный антидронный комплекс "Серп-ВС5Д" на одном из объектов энергетической инфраструктуры России. Сообщение об этом появилось на сайте производителя.

Как заверяет разработчик, комплекс объединяет функции обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам. Он может работать как против одиночных целей, так и против роев дронов.Система обнаруживает и подавляет дроны-нарушители, ища каналы связи и управления беспилотниками. Алгоритмы обработки данных системы обеспечивают эффективное обнаружение дронов, минимизируя ложное срабатывание.

Подавление БПЛА осуществляется автоматически на расстоянии до 5 км. В НИИ "Вектор" отметили, что модернизированный комплекс "Серп-ВС5Д" успешно прошел апробацию и подтвердил все заявленные характеристики. Он имеет возможность работы на сектора 360 градусов и 90 градусов с независимыми режимами, что позволяет использовать его для различных задач, включая мониторинг сетей ЛЭП и трубопроводов.

Комплекс "Серп-ВС5": что известно о "прародителе" новой системы

Систему подавления беспилотников впервые показали в феврале 2023 года. Комплекс должен подавлять каналы управления беспилотного летательного аппарата и нарушать работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем. В результате оператор больше не может управлять БПЛА, а сам дрон, не может принимать команды и выполнять необходимые задачи.

Как уверяют создатели, "Серп-ВС5" работает в пяти частотных диапазонах – от 900 МГц до 5,8 ГГц. Это позволяет использовать его не только против гражданских, но и против специальных летательных аппаратов. Комплекс "видит" БПЛА-нарушителей в секторе 360 градусов по горизонтальной оси. Связь с собственным пунктом управления осуществляется по сети Ethernet. Оборудование позволяет "глушить" одновременно несколько каналов, что обеспечивает защиту объектов от атак одновременно нескольких БПЛА, в том числе летящих с разных сторон.

Технические характеристики комплекса "Серп-ВС5":

радиус работы — до 5 км;

в каких частотных диапазонах работает — от 900 МГц до 5,8 ГГц;

сектор подавления в горизонтальной плоскости — 4 сектора по 90°;

сектор подавления в вертикальной плоскости — от -20 до +60°;

какие сигналы подавляет — GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Wi-Fi;

интерфейс управления — Ethernet;

потребляемая мощность от сети — не более 550 Вт.

Так выглядит предшественник модернизированнйо системы "Серп-ВС5Д" Фото: Ростех

Напомним, во второй половине ноября в России похвасталась улучшением антидроновых комплексов "Серп". Разработчик заявил, что российские инженеры планируют оснастить "Серп-ВС6" и "Серп-ВС5" универсальным детектором, который позволит автоматически распознавать частоты каналов управления беспилотниками. Благодаря этому комплексам будет проще подавлять летательные. аппараты.

Также мы писали о том, что во второй половине августа в России показали новейший комплекс РЭБ "Серп ВС-5". По словам производителя, устройство обладает четырьмя панелями, каждая из которых может работать в азимуте 90 градусов, или же все вместе, и гасить сигнал летящего дрона. Система уже прошла испытания и ее активно приобретают компании, желающие обезопасить себя от налета БПЛА.