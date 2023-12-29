КНДР готовит кибероперации во время выборов в США и Южной Корее, — Bloomberg

По информации экспертов, Северная Корея постоянно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Северная Корея может прибегнуть к кибератакам и киберпровокациям на выборах в Южной Корее и президентских выборах в США в 2024 году. Об этом пишет 29 декабря Bloomberg.

Разведка Южной Кореи, как отмечает агентство, публично заявила об угрозе безопасности со стороны своего северного соседа. Дело в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын на недавнем заседании своей правящей партии пообещал не только расширить арсенал ядерного оружия Северной Кореи. Он заявил, что в 2024 году КНДР приступит к военным и киберпровокациям во время избирательных кампаний в Южной Корее и США.

"Учитывая прошлое поведение Северной Кореи и уровень ее недавних угроз в адрес Южной Кореи, мы прилагаем все усилия для установления раннего предупреждения и обеспечения готовности с соответствующими министерствами, поскольку провокации Пхеньяна ожидаются уже в начале года", — говорится в заявлении Национальной разведывательной службы Сеула.

По информации Bloomberg со ссылкой на разведку Южной Кореи, КНДР недавно назначила на ключевые должности участников предварительных провокаций, что указывает на то, что Пхеньян будет пытаться привлечь внимание к своему военному могуществу, а сам северокорейский диктатор — стремится повысить свой авторитет.

КНДР и ее военная доктрина

Северная Корея постоянно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

Выступая против консервативных политиков, занимающих жесткую позицию в отношении Пхеньяна, КНДР назвала нынешнего президента Южной Кореи Юн Сок Еля "марионеточным предателем" и пригрозила превратить Тихий океан в полигон в ответ на расширение военного сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией.

В период сближения при предыдущем правительстве Сеула, президенте Мун Чжэ Ина, Северная Корея также продолжала называть Муна назойливым посредником. Вместе с тем Пхеньян проигнорировал его призывы к переговорам и взорвал офис связи стоимостью 15 миллионов долларов к северу от границы, который символизировал шаги южнокорейского лидера по улучшению отношений.

Ранее, 18 декабря, сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания, что обеспокоило Японию и ее Совет национальной безопасности, который собрался на срочное заседание.

Лидер КНДР испытал более 100 баллистических ракет за последние два года. Это усилило возможности Северной Кореи нанести ядерный удар по США и их союзникам в регионе. Оружейная программа северокорейского диктатора достигла значительных успехов, включая испытание в декабре этого года новой ракеты, предназначенной для доставки боеголовки на материковую часть США, и очевидный ввод в эксплуатацию давно остановленного ядерного реактора, который мог бы значительно увеличить производство плутония.

В то же время США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине 2024 года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.

23 декабря сообщалось, что Южная Корея провела независимые учения по отражению ядерной атаки КНДР.

В США отмечают, что Россия, Китай и КНДР, не приемлющие текущий мировой порядок, усиливают сотрудничество между собой.