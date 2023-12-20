"Действуют вопреки": Россия, Китай и Северная Корея укрепляют сотрудничество, — Белый дом

По словам представителя администрации США Джона Кирби, мир должен быть устроен по общим правилам, но есть страны, которые хотят их нарушить.

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В США отмечают, что Россия, Китай и КНДР, не приемлющие текущий мировой порядок, усиливают сотрудничество между собой. Об этом сообщил представитель администрации США Джон Кирби во время трансляции брифинга Белого дома.

По его словам, в Вашингтоне зафиксировали нарастающее стремление России и Китая, а также, в определенной степени, Северной Кореи, усилить и улучшить свои взаимоотношения.

Кирби выражает мнение о необходимости организации мира в соответствии с установленными правилами, однако отмечает, что существуют страны, стремящиеся нарушить эти правила.

"Мы до сих пор считаем, что порядок, основанный на правилах, имеет значение, а также существующие определенные страны, которые хотели бы действовать вопреки этому порядку", — отметил Кирби.

Напомним, 30 ноября СМИ сообщили, что КНДР отправила в Россию корабли, нагруженные контейнерами со снарядами и ракетами. Для того чтобы реализовать это, северокорейские чиновники-коммунисты активизировали экономическую зону, в которой используют отдельные элементы капитализма.

Ранее, 15 ноября, КНДР и Россия подписали протокол о расширении сотрудничества по итогам двусторонних переговоров по вопросам экономики, науки и технологий, состоявшихся в Пхеньяне.