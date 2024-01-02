В Японии нашли замену спутникам: солнечные дроны будут раздавать интернет из космоса

Как ожидают инженеры, один беспилотник обеспечит покрытие в 200 километров, благодаря этому быстрая связь появится даже в самых труднодоступных регионах.

В Японии планируют развернуть сеть летающих базовых станций (БС) 5G в 2025 году, чтобы обеспечить покрытие труднодоступных районов при помощи беспилотников, летающих в стратосфере. Об этом сообщает Interesting Engineering

Внедрением летающих БС займется телекоммуникационная компания NTT. В зависимости от топографии, радиус действия наземной станции составит 3–10 км. NTT будет предоставлять услуги мобильной связи и интернета с использованием дронов на солнечных батареях, летающих на высоте 18–25 км. Ожидается, что зона действия одного такого БПЛА составит 200 км.

На Всемирной конференции радиосвязи, которая состоялась в ОАЭ в декабре 2023 года, делегаты из 163 стран обсудили вопросы использования радиочастот и спутниковых орбит. Специалисты из Японии предложили принять 4 диапазона частот в качестве международных стандартов для летающих станций 5G: 1,7 ГГц, 2 ГГц и 2,6 ГГц. Кроме того, полоса частот от 700 до 900 МГц, которая используется для улучшения мобильных услуг в Европе, Америке, Африке и некоторых регионах Азии, также была одобрена для использования летающими БС.

Издание отмечает, что, кроме NTT, дроны-станции внедряет и телекоммуникационная фирма Softbank Corp. На данный момент компания обеспечивает связь 5G между Руандой и Японией, а также работает с правительством Руанды над внедрением этой технологии в стране.

Что касается NTT, то она объединилась со спутниковой телекомпанией Sky Perfect JSAT, чтобы с апреля 2025 года вывести на рынок новую услугу. Ожидается, что технология будет официально представлена на Всемирной выставке Expo 2025, которая пройдет в Осаке.

Ранее мы сообщали, что Китай выведет на орбиту 25 тысяч спутников, чтобы обеспечить работу двух операторов спутникового интернета, которые рассматриваются, как соперники Starlink.