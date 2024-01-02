Россия может тайно собирать боевые дроны в Крыму, но не все так просто, — эксперты

Одновременно с производством российские власти могут проводить скрытую мобилизацию под предлогом подготовки операторов БПЛА.

В Крыму отсутствует достаточный уровень гражданских технологий и производства, чтобы оккупанты смогли осуществлять полный цикл сборки беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение выразил соучредитель группы компаний DronUA Февзи Аметов в комментарии "Крым.Реалии".

Производство дронов в Крыму

Он полагает, что для разработки высокоинтеллектуальных устройств, таких как дроны, необходимы профессиональные центры для исследований и разработок, которых на территории аннексированного полуострова нет. Поэтому, по мнению эксперта, речь может идти лишь о кустарном производстве дронов.

"Если мы говорим о высокоинтеллектуальных устройствах (дронах, — ред.), там действительно необходимы профессиональные R&D центры. с учетом предприятий или группы людей. Но, по моему мнению, в данном конкретном случае заявления крымской оккупационной власти касаются именно "гаражного производства", когда "патриотически настроенные группы людей" могут организовываться и собирать FPV дроны", — сказал Февзи Аметов.

Он добавил, что такие дроны могут собираться из китайских компонентов и производиться в любом месте. Поэтому эксперт не верит в возможность высокотехнологичного производства дронов в Крыму, так как там нет необходимой инфраструктуры. Однако соучредитель DronUA считает, что такое производство потенциально возможно в Московской области и Санкт-Петербурге, где есть исторически заложенные кластеры.

Однако в вопросе дроностроительства в Крыму существует и другое мнение. При подготовке материала журналисты "Крым.Реалии" на правах анонимности пообщались с экспертом из числа украинских ученых и конструкторов техники, который высказала противоположное Февзи Аметову мнение.

Аналитик указал на возможность получения военных дронов в Крыму путем доукомплектования гражданских FPV аппаратов и отметил, что гражданские дроны могут быть изменены и использованы в военных целях. Это возможно потому, что их детали могут быть применены для установки взрывных устройств или систем сброса.

"Создание в Крыму предприятий или организаций для сборки гражданских дронов является замаскированной попыткой производить военные дроны и отправлять такие самоделки на фронт, поскольку фронт расположен в непосредственной близости от Крыма. Для России — это способ собирать дроны на территории с "не до конца понятным юридическим статусом", — отметил эксперт.

Операторы БПЛА и скрытая мобилизация в Крыму: что говорят эксперты

Кроме производства беспилотных летательных аппаратов в тех или иных масштабах, в Крыму в последнее время активизировалась подготовка операторов дронов, что может косвенно указывать на скрытую мобилизацию на территории аннексированного РФ полуострова.

"Конечно это — мобилизация. Если власть привлекает к этой деятельности центры обучения, то в любом случае туда идет молодежь для формирования определенной основы. Я уверен, что так происходит и у них — они привлекают молодежь для того, чтобы формировать у нее соответствующие навыки", — рассказал в комментарии медиа Февзи Аметов.

По его словам, люди идут в эти школы как по своей инициативе, так и осознавая возможность призыва на военную службу. Но использование подготовленных пилотов БПЛА для удовлетворения гражданских потребностей в Крыму вызывает сомнения у собеседника СМИ. Он отметил, что в оккупированном Крыму уже не было инфраструктуры для гражданского использования дронов, и в условиях войны и закрытого воздушного пространства неправдоподобно, что кто-то потратит средства на новые технологии для гражданского применения.

С практиком Февзи Аметовым соглашается и эксперт из числа украинских ученых и конструкторов техники, пожелавший остаться неизвестным.

"В этом есть смысл, поскольку в оккупированном Крыму те, кто поддерживает Россию, не являются настолько фанатиками, чтобы сразу идти воевать на фронте. Предполагаю, что такая подготовка происходит не совсем в добровольном порядке. Более того, их могут якобы готовить как "операторов дронов", а на самом деле в дальнейшем будут использовать как "пушечное мясо", — отметил эксперт.

Напомним, в начале октября 2023 года стало известно, что оккупанты хотят запустить в Севастополе центр по созданию дронов. По мнению экспертов, такому решению поспособствовала одна из самых веских причин: из-за ряда санкций РФ больше не может доставать необходимые для производства беспилотников комплектующие. Речь идет прежде всего о микросхемах и высококачественных оптических системах.

Несколько ранее мы также писали о том, что в Москве планируют создать еще 11 центров по сборке и разработке беспилотников. По состоянию на сейчас в российской столице уже открыт центр беспилотных авиационных систем на базе индустриального парка "Руднево".