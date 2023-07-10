1100 дронов в год: в Ростовской области построят новый завод для производства БПЛА, — СМИ

Россияне планируют инвестировать в строительство 500 миллионов рублей. Сообщается, что компания "Робоавиа" уже построила похожий завод в оккупированном Симферополе.

Related video

В Ростовской области планируют построить завод, который будет производить БПЛА. Об этом говорится в материале российского "Интерфакса" от 10 июля.

Соответствующее соглашение уже подписал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин с гендиректором компании "Робоавиа" Романом Гуровым. Ожидается, что завод будет производить 1100 беспилотников в год.

"После завершения строительства на предприятии появится на первом этапе — 200, а на последующих этапах — 500 новых рабочих мест. Объем инвестиций в производство составит примерно 500 млн рублей", — сообщил Сорокин.

По словам вражеского чиновника, "Робоавиа" уже построила такой завод во временно оккупированном Симферополе. Там россияне производят 16 беспилотников и квадрокоптеров в месяц.

В СМИ проинформировали, что компания была зарегистрирована в январе 2015 года в захваченном российскими войсками Крыму. Она специализируется на производстве вертолетов, самолетов и других летательных аппаратов. По данным реестров РФ, большая доля уставного капитала принадлежит Людмиле Гуровой, также бенефициаром является Максим Красюк.

Напомним, 10 июля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в Украине началось строительство завода Bayraktar. Там будут производить беспилотники от турецкой компании Baykar.

Руководитель судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов заявил, что в будущем все малые ракетные корабли РФ хотят обеспечить беспилотниками. Российские конструкторы стремятся модернизировать корабли площадками по бортам.