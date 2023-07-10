1100 дронів за рік: у Ростовській області побудують новий завод для виробництва БПЛА, — ЗМІ

Росіяни планують інвестувати в будівництво 500 мільйонів рублів. Повідомляється, що компанія "Робоавіа" вже побудувала схожий завод в окупованому Сімферополі.

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У Ростовській області планують побудувати завод, який вироблятиме БПЛА. Про це йдеться в матеріалі російського "Інтерфаксу" від 10 липня.

Відповідну угоду вже підписав заступник губернатора Ростовської області Ігор Сорокін із гендиректором компанії "Робоавіа" Романом Гуровим. Очікується, що завод вироблятиме 1100 безпілотників за рік.

"Після завершення будівництва на підприємстві з'явиться на першому етапі — 200, а на наступних етапах — 500 нових робочих місць. Обсяг інвестицій у виробництво складе приблизно 500 млн рублів", — повідомив Сорокін.

За словами ворожого посадовця, "Робоавіа" вже побудувала такий завод у тимчасово окупованому Сімферополі. Там росіяни виробляють 16 безпілотників і квадрокоптерів за місяць.

У ЗМІ проінформували, що компанія була зареєстрована у січні 2015 року в захопленому російськими військами Криму. Вона спеціалізується на виробництві гелікоптерів, літаків та інших літальних апаратів. За даними реєстрів РФ, більша частка статутного капіталу належить Людмилі Гуровій, також бенефіціаром є Максим Красюк.

Нагадаємо, 10 липня міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін заявив, що в Україні розпочалося будівництво заводу Bayraktar. Там вироблятимуть безпілотники від турецької компанії Baykar.

Керівник суднобудівної корпорації "Ак Барс" Ренат Містахов заявив, що в майбутньому всі малі ракетні кораблі РФ хочуть забезпечити безпілотниками. Російські конструктори прагнуть модернізувати кораблі майданчиками по бортах.