В Україні розпочалося будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar (відео)

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, крім виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar, також планується виробництво інших секретних товарів.

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В Україні розпочалося будівництво заводу, який займатиметься виробництвом безпілотних літальних апаратів Bayraktar від турецької компанії Baykar. Про це 10 липня повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону.

"Якщо говорити про завод Bayraktar, про який уже кілька років точаться розмови в Україні, то щодо цього заводу вже почалися будівельні роботи. Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумах", — зазначив він.

Камишін також уточнив, що будівництво заводу здійснюватиметься на території України. Крім виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar, також планується виробництво інших товарів, однак деталі про них наразі не можуть бути розкриті.

"Щодо заводу були переговори, потім були зупинки, скандали. Цей завод починає будуватися, ми перейшли до реальних кроків", — резюмував міністр.

Так само ЗМІ писали, що дрони Bayraktar почнуть збирати в Україні. Турецька компанія вже отримала всі необхідні ліцензії.

У грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала договір із Туреччиною, який дасть змогу Baykar запустити виробництво дронів в Україні. Варто зазначити, що країни підписали угоду про спільну розробку технологій до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Наприкінці січня 2023 року український посол у Туреччині Василь Боднар повідомив про завершення проєкту будівництва заводу Baykar в Україні. За його словами, підприємство має запрацювати до 2025 року з частковою локалізацією виробництва.

Писали також, чим турецька Baykar допомагає Україні та ЗСУ під час війни. Компанія безоплатно передала українцям велику кількість безпілотників Bayraktar TB2, а крім цього возить дітей на відпочинок до Туреччини і допомагає вчитися студентам.