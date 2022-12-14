Виробництво "Байрактарів" в Україні: Верховна Рада ратифікувала договір із Туреччиною

Угоду про спільну роботу над створенням технологій між Україною та Туреччиною було підписано ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Related video

У Верховній Раді України ратифікували договір №0161 з Туреччиною, який передбачає співпрацю у сфері високих технологій, авіації та космічній галузі. Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За словами нардепа, угода між Україною та Туреччиною була укладена ще 3 лютого 2022 року. Гончаренко зазначив, що ратифікація документа має велике значення для оборонної промисловості України.

"Чому ця угода з Туреччиною важлива? Він дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar", — пише народний депутат.

Про те, що на території України з'явився завод з виробництва військових безпілотників, президент Володимир Зеленський говорив ще у грудні минулого року. З цією заявою український лідер виступив на заході, присвяченому 30-річчю Збройних сил України у Харкові.

Раніше, у листопаді 2021 року гендиректор турецького заводу Baykar Халук Байрактар заявляв про намір створити в Україні центр із тестування, навчання та технічного обслуговування дронів Bayraktar TB2.

Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Халук Байрактар запевнив, що компанія Baykar Makina не відмовилася від ідеї будівництва заводу з виробництва безпілотників в Україні. Він зазначив, що при виробництві Bayraktar Akıncı було ухвалено рішення використати українські двигуни.

Фокус також повідомляв, що на підприємстві в Україні виготовлятимуть БПЛА Bayraktar TB2, Akinci та Kizilelma. Площа заводу складе 30 тисяч квадратних метрів, де працюватимуть близько 300 українських інженерів та техніків.

Ще ми писали про те, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором компанії Baykar Халуком Байрактаром та вручив турецькому підприємцю орден "За заслуги" І ступеня.