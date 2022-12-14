Производство "Байрактаров" в Украине: Верховная Рада ратифицировала договор с Турцией

Соглашение о совместной работе над созданием технологий между Украиной и Турцией было подписано еще до начала полномасштабной войны в Украине.

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В Верховной Раде Украины ратифицировали договор №0161 с Турцией, который предполагает сотрудничество в сфере высоких технологий, авиации и космической отрасли. Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, соглашение между Украиной и Турцией было заключено еще 3 февраля 2022 года. Гончаренко отметил, что ратификация документа имеет большое значение для оборонной промышленности Украины.

"Почему этот договор с Турцией важен? Он позволит наладить в Украине производство Bayraktar", — пишет народный депутат.

О том, что на территории Украины появился завод по производству военных беспилотников президент Владимир Зеленский говорил еще в декабре прошлого года. С этим заявлением украинский лидер выступил на мероприятии, приуроченном к 30-летию Вооруженных сил Украины в Харькове.

Ранее, в ноябре 2021 года гендиректор турецкого завода Baykar Халук Байрактар заявлял о намерении создать в Украине центр по тестированию, обучению и техническому обслуживанию дронов Bayraktar TB2.

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Халук Байрактар уверил, что компания Baykar Makina не отказалась от идеи строительства завода по производству беспилотников в Украине. Он отметил, что при производстве Bayraktar Akıncı было принято решение использовать украинские двигатели.

Фокус также сообщал, что на предприятии в Украине будут изготавливать БПЛА Bayraktar TB2, Akinci и Kizilelma. Площадь завода составит 30 тысяч квадратных метров, где будут трудиться около 300 украинских инженеров и техников.

Еще мы писали о том, что президент Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором компании Baykar Халуком Байрактаром и вручил турецкому предпринимателю орден "За заслуги" I степени.