Дрони Bayraktar почнуть збирати в Україні: турецька компанія Baykar отримала ліцензії

Влада Туреччини дозволила виробляти безпілотники Bayraktar TB2 і Akinci на заводі Avia Ventures, який має почати працювати у 2025 році. Будівельники вже виконали майже всі підготовчі роботи.

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Турецька компанія Baykar отримала дозволи на виробництво в Україні безпілотників Bayraktar TB2 і AKINCI SİHA з 2025 року. Про це пише видання Defence News, посилаючись на коментар генерального директора компанії Халука Байрактара.

Він нагадав, що 2019 року Baykar зареєструвала в Києві дочірню компанію Avia Ventures, а на початку 2022 року вона отримала ліцензію на імпорт та експорт військової продукції. Це поки що єдина компанія в Україні, яка має іноземного засновника та ліцензію на виробництво оборонних систем.

Будівництво заводу вже почалося, і його планують запустити вже через два роки. Запланований загальний обсяг інвестицій у будівництво цих об'єктів становить $95,5 млн.

"Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотників Baykar TB2 і Akinci в Україні" — повідомив представник Baykar. — "Більша частина підготовчих робіт уже виконується, і очікується, що електроенергія на об'єкт надійде вже в липні".

У грудні 2022 року Верховна Рада ратифікувала договір із Туреччиною, який дасть змогу Baykar запустити виробництво дронів в Україні. Варто зазначити, що країни підписали угоду про спільну розробку технологій до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Наприкінці січня 2023 року український посол у Туреччині Василь Боднар повідомив про завершення проєкту будівництва заводу Baykar в Україні. За його словами, підприємство має запрацювати до 2025 року з частковою локалізацією виробництва.

Писали також, чим турецька Baykar допомагає Україні та ЗСУ під час війни. Компанія безоплатно передала українцям велику кількість безпілотників Bayraktar TB2, а крім цього возить дітей на відпочинок до Туреччини і допомагає вчитися студентам.