Google и Meta "помогли" РФ, заплатив в ее казну 341 млн долларов: зачем они это сделали

Компании обвинили в распространении фейков о войне в Украине и ЛГБТ-пропаганде. Telegram, Tik Tok и YouTube тоже пополнили бюджет РФ.

Компании Google и Meta рассчитались с государством-агрессором, Россией, заплатив наложенные ранее на них штрафы. Они пополнили российскую казну несколькими миллиардами российских рублей, передает "Интерфакс".

Согласно сообщению информагентства, в наступившем 2024 году компания Google заплатила 29 млрд рублей. Такова общая сумма двух штрафов, наложенных на нее в 2023 году. В конце декабря 2023 года ей назначили еще один, третий, штраф в размере 4,6 млрд рублей, который пока не выплачен. Агентство также пишет, что другая американская компания — Meta, — погасила штраф в 2 млрд рублей. Суммарно эти две компании "пополнили" бюджет России на 31 млрд рублей, что в переводе на доллары США составляет 341 310 000.

Компании обвинялись в "неудалении информации, доступ к которой подлежит ограничению, включая фейки о специальной военной операции и ЛГБТ-контент", — говорится в материале. Отметим, что "специальной военной операцией" в официальных СМИ РФ называют войну с Украиной.

Ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов, "Интерфакс" сообщает, что мессенджер Telegram, социальная сеть Tik Tok и видеохостинг YouTube тоже выплатили все задолженности по штрафам "за неудаление запрещенного контента".

Российские суды обязали выплатить штрафы "за неудаление запрещенного контента" и другие компании. В частности, соцсеть Илона Маска Х (экс-Twitter, — ред.) должна России 51 млн рублей (561 510 долларов США), а Twitch Interactive — 23 млн рублей (253 230 долларов).

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