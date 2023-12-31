Новогодний киберподарок: украинцы "положили" платежные терминалы в России (фото)

В магазинах и ТЦ крупных российских городов люди не могут расплатиться картами, а кассиры — отчитаться о дневной выручке. В Минцифры уверены, что это — мощный экономический удар по агрессору.

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Украинские хакеры остановили работу платежных терминалов по всей России, сломав кибер-защиту производителя онлайн-касс "Эвотор". Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины в воскресенье, 31 декабря.

"Новогодний киберподарок россиянам: ИТ Армия остановила работу платежных терминалов "Эвотор" не работает со вчерашнего дня. Поэтому попытка россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается поражением. Это может нанести серьезный ущерб экономике агрессора", — говорится в опубликованном посте.

В профильном министерстве уточнили, что россияне не могут платить карточкой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами.

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Как россияне отреагировали на проблемы со связью

В Telegram-канале ИТ-компании "Эвотор" с 11:00 россияне начали жаловаться на проблемы со связью. Причем компания не оповестила людей о проблеме отдельным постом и пользователи выражали свое недовольство в комментариях под постом с новогодними поздравлениями. Люди жаловались на то, что не работают бонусные программы на кассах, "зависают" сами кассы и не работает большинство сервисов, связанных с "Эвотором".

"А есть у кого то такая ситуация, что касса работает, но приложение не открывается? Ни через телефон, ни через компьютер?"

"Я мимо кассы торгую в тетрадь, а потом уже пробью по кассе налоговая думаю не против будет".

"Что за сервис, который не может нормально принять платеж?! Теряю клиентов и терплю убытки целый день!"

"Кто-то ответит, как без программы закрывать кассы? Буду требовать официальный документ от вас, что по моим кассам по вашей вине не проходили оплаты. Продавцам ночевать в магазине?" — оставляли россияне гневные комментарии.

Пользователи выражали претензии к компании и по поводу отсутствия информации об окончании "устранения неполадок":

"Ближайшее время — это когда? Сегодня? Завтра? Через час? Это же капец — такое сотворить 31 декабря".

"Почему проблемы и обновления у вас возникли в период сезона самых высоких продаж?" — писали они в чат компании.

В самом "Эвоторе" были вынуждены признаться, что не знают, как быстро смогут устранить неполадки.

"Увы, но мы направили все силы, чтобы восстановить работоспособность сервисов. Сами не рады. Все инженеры заняты восстановлением сервисов", — ответили представители компании.

Украинцы остановили работу платежных терминалов в России Украинцы остановили работу платежных терминалов в России

Напомним, 27 декабря украинские хакеры парализовали работу одной из крупнейших ERP-систем России "1С-Рарус". Тогда российские компании не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу, что создает много трудностей и для простых россиян.

А несколькими днями ранее украинские хакеры атаковали "Росводоканал". Они зашифровали более шести тысяч компьютеров и удалили более 50 ТБ данных, из-за чего работа предприятия остановилась.