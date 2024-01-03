Сэкономит время и улучшит жизнь: топ-5 способов использовать ИИ в 2024 году

Искусственный интеллект можно использовать в качестве личного помощника — работает шустро, общается остроумно.

ChatGPT может повысить вашу производительность, а также решить проблемы с тайм-менеджментом. Издание ZDnet предлагает несколько вариантов применения умного чат-бота на работе и дома.

Организация переписки по e-mail

Если вы испытываете проблемы с составлением электронных писем, вам сложно подбирать нужные слова, чтобы донести смысл, и при этом придерживаться нужного тона, если вам приходится часто писать и это является скучной рутиной, если у вас мало времени, если вам необходимо привести в порядок переполненный почтовый ящик, тогда стоит обратиться за помощью к ChatGPT или другому чатботу.

Вы можете обратиться к ИИ со следующим заданием: "Помоги составить электронное письмо моему боссу, где сообщи, что я сегодня иду на прием к врачу". В течение нескольких секунд чат-бот выдаст шаблон электронного письма, который идеально подходит для данной ситуации.

Чем больше вводной информации вы дадите боту, тем более адаптированным будет письмо.

Подготовка к важному мероприятию

Вместо того чтобы спрашивать своих коллег, семью или даже Google о том, как организовать тот или иной ивент, или как подготовиться к выступлению, вы можете найти поддержку и получить реальную помощь от ChatGPT. ИИ-бот составит для вас план действий из нескольких шагов для достижения успеха. Алгоритмы быстро подыщут для вас актуальные, содержательные и полезные советы. И снова — тут главное дать как можно больше вводных.

Составление списков

Списки — это простой способ систематизировать все и ничего не забыть. Однако составление списков может занять много времени, но ChatGPT сможет сделать все за вас.

Например, если вы собираетесь в отпуск, попросите чат-бота составить перечень всего необходимого, что нужно взять с собой. Точно так же можно составить список покупок, если вы готовитесь к празднику, или если вы хотите приготовить какое-то блюдо, то можно запросить варианты рецептов, а потом уже выбирать понравившийся.

Разработка стратегий для соцсетей

Если вы работаете с соцсетями в качестве маркетолога или СММ-щика, или являетесь блогером, или у вас есть онлайн-магазин в Facebook, вам будет полезно продумать стратегию. ChatGPT поможет с креативом, например, он будет предлагать оригинальные и остроумные подписи для фото и видео, описания товаров и пр. Задание может быть таким: "Я собираюсь опубликовать селфи в Instagram. Можешь помочь мне придумать подпись?" ChatGPT даст несколько вариантов подписей, включая даже смайлики.

Спланировать выход постов — тоже для бота не проблема. Напишите ему: "Можешь помочь мне спланировать 10 постов в сетке для моего Instagram?" Затем ChatGPT запросит у вас более подробную информацию о вашей учетной записи, чтобы предоставить вам подробный план.

Создание индивидуальных планов тренировок

Одно из самых популярных новогодних обещаний — заняться спортом. ChatGPT может создать план тренировок с учетом ваших конкретных потребностей. Все, что вам нужно сделать, это сообщить чат-боту как можно больше подробностей о том, чего вы ждете от тренировок, и он создаст для вас план за считанные секунды.

Например, вы можете написать в запросе к ChatGPT, что хотите, чтобы тренировки на беговой дорожке помогли улучшить выносливость. ИИ-бот предложит несколько вариантов различных тренировок. Попробуйте все и выберите ту, что понравилась больше всего.

Ранее мы сообщали о том, что давать слишком много информации о себе чат-ботам не стоит. Эксперт в области искусственного интеллекта считает, что это может навредить и ботам, и людям.