Минобороны РФ объявило войну ChatGPT как "пособнику НАТО": почему он пугает россиян

Военное ведомство требует запрета нейросетей, которые могут собирать персональные данные и "промывать мозги" пользователей, подсовывая ложную информацию.

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В Министерстве обороны РФ полагают, что умные чат-боты могут использоваться странами-членами НАТО не только для сбора данных, но влиять на мышление россиян. Такое мнение высказал один из руководителей департамента информационных систем ведомства Николай Лишин в рамках "Битвы искусственных интеллектов" — мероприятия, организованного Главным радиочастотным центром РФ (ГРЧЦ), передает CNews.

Он сказал, что ИИ-инструменты типа ChatGPT, Midjourney, DALL-E, StableDiffusion, генерирующие различный контент, способны влиять на российских пользователей, навязывая им "западное мировоззрение", так как их создавали западные программисты. По его словам, россияне 25-35 лет могут попасть в "когнитивную ловушку" и начать мыслить, как жители США или стран ЕС. Лишин утверждает, что ChatGPT, например, уверяет пользователей в том, что Крым "аннексирован" Россией, и называет это скрытой манипуляцией, которую сложно распознать, ведь человек общается с чат-ботом один на один, и кто знает, какие еще мысли бот навевает россиянам.

По мнению представителя МО РФ, западные ИИ-продукты угрожают нацбезопасности России, так как они могут не только загонять россиян в "когнитивные ловушки", но и собирать персональные данные и передавать их потом ЦРУ, Ми-5 и т.д. Опасность он усмотрел и в DeepFake — технологии, при помощи которой можно манипулировать россиянами и подвергать их пропаганде, а также отметил, что кибератаки с применением ИИ могут стать куда опаснее и изощреннее.

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Издание пишет, что в Минобороны РФ предлагают считать ИИ-разработки технологиями двойного назначения, предлагают также выпустить свои подобные инструменты (кстати, в РФ они уже существуют, например нейросеть Kandinsky, которую сами разработчики прозвали "русским DALL-E" — ред.). Лишин советует внедрять нейросети в работу критически важных инфраструктур и разного рода ИИ-приложения для "недопущения информационного воздействия на российское население".

Ранее писали о том, что ИИ-бот ChatGPT может ограничить выдачу информации, так как партнерство OpenAI с рядом крупных медиа может привести к дезинформации пользователей.