Міноборони РФ оголосило війну ChatGPT як "пособнику НАТО": чому він лякає росіян

Військове відомство вимагає заборони нейромереж, які можуть збирати персональні дані та "промивати мізки" користувачів, підсовуючи неправдиву інформацію.

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У Міністерстві оборони РФ вважають, що розумні чат-боти можуть використовуватися країнами-членами НАТО не тільки для збору даних, але й впливати на мислення росіян. Таку думку висловив один із керівників департаменту інформаційних систем відомства Микола Лішин у рамках "Битви штучних інтелектів" — заходу, організованого Головним радіочастотним центром РФ (ГРЧЦ), передає CNews.

Він сказав, що ШІ-інструменти на кшталт ChatGPT, Midjourney, DALL-E, StableDiffusion, що генерують різний контент, здатні впливати на російських користувачів, нав'язуючи їм "західний світогляд", оскільки їх створювали західні програмісти. За його словами, росіяни 25-35 років можуть потрапити в "когнітивну пастку" і почати мислити, як жителі США або країн ЄС. Лішин стверджує, що ChatGPT, наприклад, запевняє користувачів у тому, що Крим "анексований" Росією, і називає це прихованою маніпуляцією, яку складно розпізнати, адже людина спілкується з чат-ботом віч-на-віч, і хто знає, які ще думки бот навіює росіянам.

На думку представника МО РФ, західні ШІ-продукти загрожують нацбезпеці Росії, оскільки вони можуть не тільки заганяти росіян у "когнітивні пастки", а й збирати персональні дані і передавати їх потім ЦРУ, Мі-5 тощо. Небезпеку він угледів і в DeepFake — технології, за допомогою якої можна маніпулювати росіянами і піддавати їх пропаганді, а також зазначив, що кібератаки із застосуванням ШІ можуть стати набагато небезпечнішими і витонченішими.

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Видання пише, що в Міноборони РФ пропонують вважати ШІ-розробки технологіями подвійного призначення, пропонують також випустити свої подібні інструменти (до речі, у РФ вони вже існують, наприклад нейромережа Kandinsky, яку самі розробники прозвали "російським DALL-E" — ред.). Лішин радить впроваджувати нейромережі в роботу критично важливих інфраструктур і різного роду АІ-додатки для "недопущення інформаційного впливу на російське населення".

Раніше писали про те, що АІ-бот ChatGPT може обмежити видачу інформації, оскільки партнерство OpenAI з низкою великих медіа може призвести до дезінформації користувачів.