Первый в мире беспроводной телевизор с поддержкой 4K и 144 Гц: LG показала новую панель

Телевизор работает на базе ОС webOS и поддерживает Apple AirPlay и Google Chromecast, что обеспечивает совместимость со смартфонами от разных производителей.

Южнокорейская компания LG выпустила новую модель телевизора без проводов — SIGNATURE OLED M4. О новинке сообщило издание Оn-mag.

LG готовится ко всемирной выставке электроники CES 2024, которая пройдет с 9 по 12 января в Лас-Вегасе (США). На мероприятии компания представит телевизоры OLED G4 и SIGNATURE OLED M4 с ИИ-процессором α11. Производитель утверждает, что этот чип может в разы улучшить качество картинки и звука. Если сравнивать его с процессорами предыдущего поколения, то графическая производительность α11 на 70% лучше, а скорость обработки данных на 30% выше. Но и это еще не все. За качество картинки таже отвечает технология Dynamic Tone Mapping Pro — специальная разработка LG.

Модель LG SIGNATURE OLED M4 позиционируется на рынке, как первая в мире ТВ-панель, которой не нужны провода, чтобы передавать качественные картинку и звук. Устройство вдобавок оснащено модулем Zero Connect Box, к которому можно подключать гаджеты через провода, однако сам модуль к ТВ-панели подключается по Wi-Fi. Разрешение экрана составляет 4K (3840×2160 точек), а частота обновления достигает 144 Гц. Модель получит 97-дюймовый и 65-дюймовый экраны.

Другие новые OLED-телевизоры LG также имеют разрешение 4K, имеют функцию Game Optimizer для видеоигр. ТВ-панели 2024 года совместимы с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync, что обеспечивает плавный геймплей безо всяких задержек. За звук отвечают 11.1.2 динамики и технология AI Sound Pro, оптимизирующая настройки, в зависимости от того, какой контент воспроизводится.

Все эти телевизоры LG 2024 работают на базе ОС webOS, поддерживают Apple AirPlay и Google Chromecast, что обеспечивает совместимость со смартфонами от разных производителей.

Ранее мы сообщали о том, какие телевизоры будут представлены на выставке CES 2024. Обозреватели издания Mashable обозначили некоторые тренды развития телетехнологий 2024 года.