Минус сразу две цели: дроны уничтожили российскую систему РЭБ и комплекс "Муром-М" (видео)

РЭБ-технику оккупанты прикрепили на вышку для того, чтобы защитить от беспилотников устройство для дальнего визуального наблюдения, но это им не помогло.

На Харьковщине пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной рубеж" поразили систему радиоэлектронной борьбы противника, которая мешала им работать. Соответсвующее видео было опубликовано на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook во вторник, 2 января.

На видеокадрах видно, как на одной вышке российские оккупанты установили сразу два технических устройства: это система радиоэлектронной борьбы и устройство для дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Сначала дрон-камикадзе, которым управлял оператор БПЛА, вывел из строя систему РЭБ. Собственно российские военные и установили ее только для того, чтобы "охранять" дорогую аппаратуру для наблюдения от дронов. А несколькими секундами позже к вышке подлетел второй дрон, который ударил по технике "Муром-М", лишив таким образом россиян "глаз".

"Мастерство пограничников: минус две вражеские цели на одной башне. Вторым вылетом дрона-камикадзе уничтожен комплекс наблюдения "Муром-М", прикрывать который оккупантам уже было нечем", — подписали пограничники опубликованные видеокадры.

Что известно о комплексе "Муром-М", который поразил БПЛА

"Муром-М" — это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно высматривает живую силу и технику. Оно оснащено оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км. Россияне устанавливают их на высоких зданиях, таких как башни и элеваторы, а также поднимают на специальных мачтах прямо над своими окопами.

Напомним, в конце августа беспилотник "Гром" уничтожил российскую систему "Муром-М". Оккупанты установили систему наблюдения на вышке, чтобы наблюдать за украинскими военными и техникой, но дрон "Гром" лишил россиян дорогостоящей оптики одним ударом.

А в первой половине июля бойцы ГУР уничтожили сразу четыре комплекса "Муром" ВС РФ. С помощью легких беспилотников разведчики лишили россиян оборудования, которое помогало оккупантам следить за действиями украинских Сил обороны.