Художница научила "умных" роботов писать картины, которые продает за $40 000 (видео)

Агнешка Пилат повезла 16 новых работ на крупную выставку в Мельбурн, где роботы Spot будут лично развлекать посетителей.

Художница польского происхождения Агнешка Пилат обучила трех четвероногих роботов Spot от компании Boston Dynamics рисовать абстрактные картины, и успешно продает их с аукционов. Об этом стало известно изданию Business Insider.

Инженеры Boston Dynamics научили Агнешку Пилат пользоваться роботами, напоминающими собак. В результате художница заставила трех Spot с искусственным интеллектом по имени Бася, Ваня и Зайка держать кисти искусственными руками-манипуляторами и автономно водить по холстам, создавая абстрактные рисунки.

За последние четыре месяца роботы нарисовали 36 картин, посвященных генеративному искусственному интеллекту. Их представили в Национальной галерее Виктории в Мельбурне (Австралия) на выставке, которая продлится до 7 апреля 2027 года. Посетители смогут увидеть весь процесс создания шедевров: как роботы рисуют, перемещаются по залам и заряжаются на специальных станциях. Маины ориентируются в помещениях благодаря специальным QR-кодам, нанесенным на стены.

Роботы Spot дополняют свои картины на выставке в Мельбурне Фото: Business Insider

"Мне нравится думать об этих картинах как о древних свитках или наскальных рисунках — возможно, мы являемся свидетелями рождения новой цивилизации, а вместе с ней и нового языка. Возможно, это первая попытка общения, — высказалась Агнешка Пилат. — Это все генерируется машиной, и я не контролирую и не влияю. Результат получился каким-то милым и невинным, потому что это похоже на детский сад для роботов".

Женщина говорит, что родилась в Польше, а потом переехала работать в США и очень удивилась тому, насколько американцы не доверяют технологиям. Она нарисовала несколько портретов Spot, прежде чем сделала их своими "партнерами по творчеству". Помимо Spot, художница также сотрудничал с Agility Robotics и работала с роботом-гуманоидом Digit, который компания Amazon тестирует на своих складах.

Роботы Spot работают над очередной картиной Фото: The Guardian

Как выяснил таблоид Daily Mail, в 2021 году Агнешка Пилат продала одну из картин, нарисованных роботом, на аукционе Sotheby's за $31 500. А в 2022 году другую работу купили за $40 000 на благотворительном аукционе, устроенном ради помощи украинским собакам.

Сейчас Агнешка Пилат живет в Нью-Йорке и Сан-Франциско, а работает в штаб-квартире SpaceX в Хоторне, куда ездит каждые несколько недель. Художница пишет картины, которые затем развешивают на стенах в офисе. У SpaceX нет официальной программы для художников-резидентов, но девушка смогла их переубедить и получить должность. По мнению Агнешки, ее присутствие в компании — не просто привилегия, но и "обязанность дать технологиям право голоса".

Она считает, что современное общество обеспокоено стремительным развитием технологии и той силой, которую они представляют. К примеру, Агнешка Пилат выходит на прогулки со своим личным роботом Басей и записывает их на видео. После многие люди в интернете пишут гневные комментарии, обвиняют художницу в слежке с помощью машин, даже угрожают разбить или утопить Басю в реке.

Ранее писали, что робот с ИИ впервые превзошел людей "физически". Система CyberRunner соревновалась с несколькими соперниками в игре "лабиринт", где нужна не только смекалка, но и ловкость рук.

Недавно сооснователь Microsoft Билл Гейтс предсказал скачок в развитии технологий из-за ИИ. По его мнению, нейросети будут использоваться повсюду уже в 2030 году.