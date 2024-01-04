"Поймали на горячем": ВСУ уничтожили важный узел связи россиян дронами-бомберами (видео)

Беспилотник с системой сброса боеприпасов успешно выполнил боевые задачи на позиции оккупантов как днем, так и в темное время суток.

Украинские военные батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на направлении "Соледар — Северск" с помощью дронов-бомберов уничтожили сразу три важные для российских оккупантов цели: бригадный узел связи, замаскированный миномет и военную машину "Урал". Соответсвующее видео было опубликовано на странице Оперативного командования "Восток" в Facebook в четверг, 4 января.

Сперва аэроразведчики поразили узел связи, который российские военные разворачивали на местности еще днем. В темное время суток к обозначенному квадрату прилетел беспилотник-бомбер и уничтожил дорогую технику оккупантов, совершив несколько сбросов боеприпасов в два захода.

"Наша аэроразведка поймала оккупантов на горячем, обнаружив, как враг устанавливает важный узел связи. Ночью к ним пришли наши бомберы с горячими подарками", — подписали военные опубликованные видеокадры.

Позже украинские военные сосредоточили свои усилия на ликвидации позиции, на которой стоял 120-мм миномет ВС РФ. Оккупанты замаскировали его от беспилотников с помощью сетки. Артиллерийской техникой пользовались для того, чтобы стрелять по пехотинцам ВСУ. Однако с помощью беспилотника вооружение удалось вывести из строя. Несмотря на то, что сначала во время выполнения этой миссии у оператора БПЛА возникли сложности с передачей видеокартинки на монитор, ему все таки удалось произвести сброс боеприпасов. Однако для этого пришлось совершить повторный вылет.

Также бойцам батальона К-2 54 ОМБр удалось уничтожить замаскированный российский грузовик "Урал". Его оккупанты разместили в частном секторе среди хозяйственных построек. Машина загорелась уже после первого сброса боеприпаса с дрона.

Напомним, днем ранее мы писали о том, что дроны уничтожили российскую систему РЭБ и комплекс "Муром-М". РЭБ-технику оккупанты прикрепили на вышку для того, чтобы защитить от беспилотников устройство для дальнего визуального наблюдения, но это им не помогло.

Также 3 января мы сообщали о том, что FPV-дрон "Гром" уничтожил защищенную технику ВС РФ. Беспилотник, который приводится в боевую готовность всего за пять минут, ликвидировал российский танк, защищенный "мангалом".