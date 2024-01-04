Не просто карманный компьютер: ваш следующий телефон будет намного лучше, и вот почему

Новые модели получат значительные обновления и превратятся в "умных" персональных помощников благодаря искусственному интеллекту и мощным процессорам.

Гаджеты, выпущенные в 2024 году, будут значительно лучше своих предшественников благодаря новым технологиям, которые уже внедряют инженеры. Аналитики портала CNET предсказали, как именно изменятся смартфоны, которые вы можете купить на замену старым уже в ближайшие месяцы.

Почему смартфоны должны стать другими?

Ежегодные обновления телефонов часто кажутся обыденными и незначительными, но в 2023 году производители нашли новые способы сделать их интересными. Новизна очень необходимы отрасли, поскольку она сейчас находится в упадке.

По данным International Data Corporation (IDC), в 2022 году низкий спрос в сочетании с экономическими проблемами привел к тому, что на рынке смартфонов наблюдался самый низкий годовой объем поставок с 2013 года. Данные страховой компании Assurant также показывают: владельцы дольше используют одни и те же телефоны, не покупая новые, хотя это может говорить о том, что за последние десять лет они стали более качественными.

Фирма Consumer Intelligence Research Partners тоже заметила эту тенденцию и привела конкретный пример: в 2023 году много пользователей сменили на более новые модели свои iPhone, прослужившие как минимум три года, тогда как в 2019 году куда больше людей заменили телефоны после двух лет службы.

"Людям стало действительно трудно осознать ценность. Зачем обновляться, если мой телефон двухлетней давности почти такой же", — высказался старший аналитик исследовательской компании Omdia Аарон Уэст.

Однако в 2023 году производители нашли, чем удивить покупателей. Данные IDC за октябрь показали рост поставок новых смартфонов, что говорит о повышении интереса к ним. Новые функции, основанные на искусственном интеллекте, могут сделать телефоны намного "умнее" и превратить их в персональных помощников, а не просто карманные компьютеры для выхода в интернет.

Что ИИ даст смартфонам и их владельцам?

ИИ уже много лет играет важную роль в смартфонах, особенно когда речь идет о таких функциях, как распознавание лиц, фотография и языковой перевод. Однако генеративный искусственный интеллект — технология, которая поддерживает ChatGPT и создает ответы на основе обучающих данных в ответ на запросы — открывает новые возможности, выходящие за рамки разблокировки телефона или размытия фона фотографии. Вместо пассивной работы в подобных ситуациях генеративные функции на базе искусственного интеллекта предназначены для более активного использования.

Google продемонстрировала это на практике, представив в октябре линейку Pixel 8, которая использует искусственный интеллект для новых способов редактирования фотографий, таких как перемещение и изменение размера отдельных объектов и изменение выражений лица. Новые телефоны Google также могут создавать новые обои на основе определенных тем с нуля, а поисковый гигант внедряет в Google Assistant генеративный искусственный интеллект.

Qualcomm, которая создает чипы для телефонов Samsung, OnePlus и других известных брендов, разработала свой новый мобильный процессор на основе генеративного искусственного интеллекта. Xiaomi 14 и 14 Pro, новейшие флагманские устройства от третьего по величине производителя телефонов в мире, по данным IDC, являются одними из первых устройств, оснащенных новым чипом Snapdragon 8 Gen 3. Ожидается, что этот процессор получат еще много смартфонов 2024 года.

В тизерном ролике о видении Qualcomm генеративного искусственного интеллекта на смартфонах показали несколько примеров того, как эта технология может проявиться в мобильных устройствах. Он может проявиться в виртуальном помощнике, который может выделять ключевые моменты из телефонных звонков и создавать отчеты по ним.

Новый чип также позволит уменьшать изображение, снятое на телефон, и генерировать детали для расширения кадра, создавая впечатление, будто вы сделали фотографию с помощью сверхширокоугольного объектива. Подобные функции — это больше, чем просто инструменты для редактирования фотографий; они помогают создавать совершенно новые фотографии, которые были невозможны на момент съемки.

По данным Bloomberg, Apple может добавить в свое следующее крупное обновление iPhone, которое, вероятно, выйдет в сентябре, новые функции искусственного интеллекта. Это может привести к автоматически создаваемым плейлистам в Apple Music и более генеративные функции искусственного интеллекта в "Сообщениях" и Siri.

Складные смартфоны будут у всех

Кроме того, по мнению экспертов, складные смартфоны могут, наконец, получить широкое распространение, поскольку разработчики смогли решить главные проблемы дизайна. Motorola Razr Plus и Samsung Galaxy Z Flip 5 получили больший внешний экран, что делает их более полезными в закрытом состоянии и еще больше оправдывает их премиальную цену.

Самым большим препятствием, ограничивающую популярность складных телефонов, являются их высокие цены: Galaxy Z Flip 5 и Motorola Razr Plus в США обычно стоят по 1000 долларов каждый. Если вам нужно складное устройство, сочетающее в себе возможности использования планшета и телефона, вам придется выложить невероятные 1800 долларов за Samsung Galaxy Z Fold 5 или Google Pixel Fold.

Но складные устройства сделали шаг к тому, чтобы стать более доступными в 2023 году, что может иметь большое значение для их большей доступности. Например, Motorola выпустила модель Razr за 700 долларов, что ставит его в один ряд с нескладными телефонами.

По данным Counterpoint Research, в 2024 году и в последующий период популярность складных телефонов будет расти, а к 2027 году их поставки превысят 100 миллионов единиц. По данным IDC, в 2023 году ожидается поставка примерно 20 миллионов единиц.

"Эти обновления действительно имеют ключевое значение. И я думаю, что складной форм-фактор является важной частью", — сказал Питер Ярич, глава исследовательской компании мобильной индустрии GSMA Intelligence.

Скорость зарядки имеет значение

Хотя ИИ и складные экраны могут иметь решающее значение для развития смартфонов, СNET также заметили изменения в других областях, напрямую влияющих на то, как люди используют свои устройства. Скорость зарядки увеличилась, а значит не приходится тратить на нее много времени. Одним из таких примеров является новый телефон Xiaomi 14, который имеет более быструю зарядку на 90 Вт по сравнению с зарядкой на 67 Вт в предыдущей версии.

По словам Яриха, более быстрая зарядка в сочетании с более энергоэффективными чипами помогла компенсировать отсутствие прогресса в аккумуляторных технологиях.

"Итак, с точки зрения батареи, это не значит, что это больше не проблема, — сказал он. — Но одни и те же вопросы решаются в разных местах".

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