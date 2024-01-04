Три лучших смартфона на Android, которые больше всего нравятся людям: чем они хороши (видео)

Лидерами симпатий пользователей стали две китайские модели и одна южнокорейская, даже несмотря на свою дороговизну.

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По итогам декабря 2023 года, в рейтинг самых лучших смартфонов, за которые проголосовали пользователи, попали такие модели на ОС Android: iQOO 12 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra и Xiaomi MIX Fold 3. Список был составлен при содействии бенчмарка AnTuTu.

AnTuTu регулярно проводит опросы пользователей мобильных телефонов, чтобы выяснить, какие бренды они предпочитают, какие функции им нравятся, а какие — нет. Пользователи сами оценивают смартфоны, опираясь на различные критерии. Так, после опроса, проведенного с 1 по 31 декабря 2023 года, был составлен топ лучших:

Первое место. iQOO 12 Pro, рейтинг: 95,73%

Второе место. Samsung Galaxy S23 Ultra, рейтинг: 95,68%

Третье место. Xiaomi MIX Fold 3, рейтинг: 95%

Стоит отметить, что данные модели не в первый раз добираются до вершины списка, что говорит об их хорошем функционале и дизайне.

Обзор смартфонов линейки iQOO 12

iQOO 12 Pro оснащен дисплеем E7 от Samsung — и это значительное преимущество перед конкурентаи. Хотя китайские экраны тоже имеют хорошие насыщенность цвета, точность цветопередачи, но Samsung E7 все равно лучше, объяснили аналитики AnTuTu. Данный флагман имеет игровой чип Snapdragon 8 Gen3 собственной разработки компании Vivo Q1. Телефон также располагает основной камерой OV50H, телеобъективом OV64B и одноточечной ультразвуковой камерой.

Обзор Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 регулярно попадает в список "выбор пользователей". Стоит он дороже китайских флагманов, однако юзеров это не останавливает и они с удовольствием покупают эту модель. Характеристики его таковы: 6,1-дюймовый экран, 2340x1080 с частотой 120 Гц, 128 ГБ памяти, 8 ГБ ОЗУ, чип Snapdragon 8 Gen 2, трехмодульная камера: 50 Мп, 12 Мп и 10 Мп.

Обзор смартфона Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 3 занял третье место. Пользователи оценили его конструкцию — гибкую и довольно крепкую, батарею на 4800 мАч, 8,03-дюймоывй дисплей, процессор Snapdragon 8 Gen 2, четырехмодульную камеру 50 Мп, 12 Мп, и два модуля по 10 Мп. Вдобавок ко всему радует и объем памяти: 1024 Гб ПЗУ, 16 Гб ОЗУ.

Ранее мы сообщали о том, что популярный видеоблогер буквально ломал смартфоны и разбирал их на запчасти, чтобы узнать, какая модель является самой крепкой, хрупкой, ремонтоспособной.