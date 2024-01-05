Взорвет врага бомбами и ракетами: в Китае показали беспилотный вертолет Grey Whale G1

Новый беспилотный аппарат может пролететь 60 км и поднять груз весом до 21 кг, включая различные системы вооружения.

Китайский стартап Ziyan представил свою новую разработку — грузовой беспилотный вертолет Grey Whale G1. Об этом сообщает медиа Defence Blog.

Этот вертолет нового поколения, по словам разработчиков, предназначен для транспортировки полезных грузов по различным местностям (от островов до высокогорных районов) и обещает пользователям повышение эффективности, рентабельности и безопасности воздушных перевозок. Среди преимуществ Grey Whale G1 — грузоподъемность 21 кг, дальность полета 60 км и встроенные средства безопасности, такие как парашют. Эти дополнения обеспечивают стабильную и точную автономную посадку в экстренных ситуациях, значительно повышая стандарты безопасности эксплуатации.

Китайский бепилотный вертолет может использоваться не только для доставки грузов и оборудования Фото: Ziyan

Кроме того, беспилотник предлагает дополнительные функции, не ограничиваясь перевозкой грузов. Он может использоваться не только для доставки грузов и оборудования, но и для поражения наземных целей с помощью дополнительного вооружения, включающего малокалиберные бомбы или ракетные комплексы.

Грузовой беспилотный вертолет Grey Whale G1 Фото: Ziyan Грузовой беспилотный вертолет Grey Whale G1 Фото: Ziyan

Напомним, в конце июня 2023 года мы писали о том, что турецкая компания Turkish Aerospace Industries представила на парижском авиасалоне свой компактный беспилотный вертолет. Небольшой размер неслучаен — аппарат служит беспилотным и быстрым средством доставки необходимого оборудования или припасов в труднодоступные районы. Вес в 50 кг на сегодня считается более чем солидным для БПЛА такого формата. Беспилотник вполне может обеспечить необходимыми медикаментами, боеприпасами или другим снаряжением небольшой отряд прямо на поле боя.

А в октябре 2022 года стало известно о том, что в Турции разработали первый беспилотный вертолет для военных. Alpin может подчиняться оператору или же управлять полетом самостоятельно. Вертолет оснащается камерами и другим полезным оборудованием общим весом до 200 кг. Аппарат весит всего 340 кг, поэтому его можно перевозить на грузовых автомобилях.