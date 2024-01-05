Автоматически отслеживает цель: в США испытали двухтонный беспилотник для военных (видео)

Arion-SMET может перевозить тяжелое оборудование, работать в разных режимах и быть оснащенным оружием.

Многоцелевой беспилотный наземный автомобиль (UGV) Arion-SMET компании Hanwha успешно прошел полевые испытания, проводимые американскими военными на Гаваях с 14 по 22 декабря 2023 года. Участие техники в программе зарубежных сравнительных испытаний (FCT) Министерства обороны США позволило оценить возможности транспортного средства, пишет медиа Army Recognition.

Arion-SMET стал первым южнокорейским автомобилем, принимающим участие в программе FCT Министерства обороны США. Успешное выполнение испытаний позволяет позиционировать Arion-SMET как сильного конкурента на рынке беспилотных наземных автомобилей в США и других странах.

В ходе трехдневных тренировок перед испытаниями морские пехотинцы изучали управление автомобилем на различных типах местности, включая пляжную полосу с дерновым покрытием, песчаную глину и ухабистые дороги. Arion-SMET продемонстрировал свои возможности в транспортировке грузов, навигации, разведке и следовании за солдатом.

Успешное выполнение испытаний позволяет позиционировать Arion-SMET как сильного конкурента на рынке беспилотных наземных автомобилей в США и других странах

Компания Hanwha Aerospace выразила уверенность в успехе Arion-SMET на мировом рынке беспилотных наземных автомобилей. Кроме того, американское подразделение Hanwha Aerospace, Hanwha Defense USA (HDUSA), планирует принять участие в программе S-MET Increment II армии США, сотрудничая с американскими подрядчиками и поставщиками.

Беспилотник Arion-SMET для военных испытали на Гаваях

Имея максимальную грузоподъемность 550 кг (1 200 фунтов), UGV может преодолеть до 100 км (62 миль) на полном заряде, развивая максимальную скорость 43 км/ч (26,7 миль/ч) на дорогах с твердым покрытием и 22 км/ч (13,6 миль/ч) на грунтовых дорогах. Кроме того, Arion-SMET может быть дополнительно оснащен передовой системой дистанционного управления оружием (RCWS), которая может автоматически отслеживать и наводить на цель с помощью локализации источника выстрела, с 5,56-мм пулеметом RCWS с возможностью расширения до 7,62-мм пулемета. Кроме того, Arion-SMET может быть оснащен системой дистанционного управления оружием. Автомобиль может работать в различных режимах, включая дистанционное управление, автономное вождение, разведку и следование за другими транспортными средствами.

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