Прозрачную видеокамеру можно установить вместо оконного стекла: вы ее даже не заметите

Устройство базируется на прозрачной полимерной пленке со сверхточной оптикой и функциями проецирования, обнаружения, освещения, фильтрации.

Технология Zeiss Smart Glass будет продемонстрирована на выставке CES 2024, которая стартует 9 января. Компания-разработчик Zeiss (Германия) покажет прозрачную видеокамеру, установленную посередине стеклянной панели, передает Newatlas.

Основой для смарт-стекла Zeiss Smart Glass стала тонкая полимерная пленка, способная "превратить любую стеклянную поверхность (окна зданий, прозрачные экраны, окна транспортных средств) в экран для видеосвязи". Компания заявляет, что прозрачность пленки оставляет более 92%. Она оснащена "сверхточной оптикой" и располагает функциями проецирования, обнаружения, освещения и фильтрации.

Окно можно превратить в экран с интерактивом благодаря Smart Glass Фото: ZEISS

В компании полагают, что Smart Glass можно использовать в автомобилях, разместив его на боковых и заднем стеклах. При помощи "умного" стекла можно будет затемнять стекла машины, отображать важную навигационную информацию в виде текста и изображений, которые сможет прочесть только водитель, или наоборот, — данные будут видны снаружи, но не внутри салона. Также девайс может служить для отображения голографических стоп-сигналов.

Прозрачную голокамеру на основе смарт-стекла компания предлагает установить прямо на окнах и подключить к системе "умный дом". Она могла бы выводить разный контент и служить экраном, отображать голографических аватаров, например, во время видеосвязи или изображение людей, стоящих за стеклянной дверью, направлять концентрированный солнечный свет на скрытые солнечные элементы для производства зеленой энергии.

"Zeiss не стремится сама продавать готовую продукцию, а выступает в качестве поставщика систем для OEM-производителей, предлагая "уникальное решение для производителей или поставщиков, которые хотят улучшить свою продукцию и оснастить их новыми функциями", — говорится в статье.

Ранее мы сообщали о том, что российский ученый заявил о создании системы обнаружения БПЛА по видеокамерам. Он утверждает, что его разработка поможет защитить критически важную инфраструктуру от небольших беспилотников, невидимых для радиолокационных станций.