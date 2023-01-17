Ученый из России заявил о создании системы обнаружения дронов по видеокамерам

Утверждается, что технология поможет защитить критически важную инфраструктуру от небольших беспилотников, невидимых для радиолокационных станций.

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Ученые из Таганрога представили российскую технологию обнаружения беспилотников с помощью видеокамер. Сотрудник Южного федерального университета Анатолий Каляев рассказал, как она работает, на конкурсе "Лидеры России".

По его словам, новая технология позволяет обнаруживать, идентифицировать и следить за одиночными БПЛА или целыми роями, анализируя видеоизображение, передаваемое камерами и тепловизорами, с помощью ряда многопоточных алгоритмов. Они улучшают качество видео, выделяют объекты, отсекают ложные цели, вычисляют, где находится дрон и куда он движется.

[ + – ] Российский ученый Анатолий Каляев

Исследователи создали мобильный комплекс, который должен работать в городской среде, используя новую технологию. Ученый подчеркнул, что сейчас БПЛА чаще всего ищут с помощью дорогих радиолокационных систем (радаров), которые практически не замечают маленькие дроны (до 40 см) и плохо работают в плотной городской застройке. Разработчики решили использовать видеокамеры, но обработка изображений в реальном времени требует сложных вычислений.

Как добавил Анатолий Каляев, созданный им метод уже используется для создания новых систем автоматического обнаружения воздушных целей. Испытания доказали возможность обрабатывать большие объемы данных со скоростью до 1 Гбит/с, анализируя обстановку. В первую очередь, ученый предлагает использовать такие системы для защиты электростанций и других объектов критической инфраструктуры.

Анатолий Каляев вместе с другим российским ученым, Максимом Хисамутдиновым, разрабатывают универсальный комплекс обработки видео. Как считают ученые, он позволит создать различные системы наблюдения за беспилотниками с помощью множества видеокамер и компьютеров, автоматически анализирующих видеоряд и распределяя задачи между собой. Они хотят ускорить обработку отдельных изображений, но одновременно с этим объединить несколько видеокамер в одну сеть, чтобы они параллельно просматривали зоны в разных масштабах.

Ранее писали, что в России пытаются защитить инфраструктуру с помощью системы "Серп-ВС". Как завила корпорация "Ростех", комплексы обнаруживают БПЛА в радиусе 3 км и подавляют их сигналы связи.

Недавно в России показали радиолокационную станцию "Репейник" для борьбы с дронами ВСУ. СМИ сообщают, что российские войска уже начали испытывать прототипы оборудования на фронте в Украине.