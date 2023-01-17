Вчений із Росії заявив про створення системи виявлення дронів по відеокамерах

Стверджується, що технологія допоможе захистити критично важливу інфраструктуру від невеликих безпілотників, які не помічають радіолокаційні станції.

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Науковці з Таганрога представили російську технологію виявлення безпілотників за допомогою відеокамер. Співробітник Південного федерального університету Анатолій Каляєв розповів, як вона працює, на конкурсі " Лідери Росії ".

За його словами, нова технологія дозволяє виявляти, ідентифікувати та стежити за одиночними БПЛА або цілими роями, аналізуючи відеозображення, що передається камерами та тепловізорами, за допомогою низки багатопотокових алгоритмів. Вони покращують якість відео, виділяють об'єкти, відсікають хибні цілі, обчислюють, де знаходиться дрон і куди він рухається.

[ + – ] Російський вчений Анатолій Каляєв

Дослідники створили мобільний комплекс, який має працювати у міському середовищі, використовуючи нову технологію. Вчений наголосив, що зараз БПЛА найчастіше шукають за допомогою дорогих радіолокаційних систем (радарів), які практично не помічають маленькі дрони (до 40 см) та погано працюють у щільній міській забудові. Розробники вирішили використати відеокамери, але обробка зображень у реальному часі потребує складних обчислень.

Як додав Анатолій Каляєв, створений ним метод уже використовується для створення нових систем автоматичного виявлення повітряних цілей. Випробування довели можливість обробляти великі обсяги даних зі швидкістю до 1 Гбіт/с, аналізуючи ситуацію. Насамперед учений пропонує використовувати такі системи для захисту електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури.

Анатолій Каляєв разом із іншим російським ученим, Максимом Хісамутдіновим, розробляють універсальний комплекс обробки відео. Як вважають вчені, він дозволить створити різні системи спостереження за безпілотниками за допомогою безлічі відеокамер та комп'ютерів, що автоматично аналізують відеоряд та розподіляють завдання між собою. Вони хочуть прискорити обробку окремих зображень, але одночасно об'єднати кілька відеокамер в одну мережу, щоб вони паралельно переглядали зони в різних масштабах.

Раніше писали, що у Росії намагаються захистити інфраструктуру за допомогою системи "Серп-ВС". Як завила корпорація "Ростех", комплекси виявляють БПЛА в радіусі 3 км і пригнічують сигнали зв'язку.

Нещодавно в Росії показали радіолокаційну станцію "Ріп'ях" для боротьби з дронами ЗСУ. ЗМІ повідомляють, що російські війська вже почали випробовувати прототипи обладнання на фронті в Україні.