Не только звук мопеда: эксперт рассказал, как распознать "Шахед" с реактивным двигателем

Эксперт в области радиосвязи Сергей "Флэш" отметил, что иранские беспилотники "Шахед-238" стали для украинцев более опасными за счет своей маневренности и мощности, поэтому людям нужно знать, как распознать работу такого дрона в небе.

Мобильные огневые группы сил противовоздушной обороны бессильны против нового беспилотника "Шахед" с реактивным двигателем, который российские военные недавно впервые применили во время очередной атаки по Украине. Об этом написал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале во вторник, 9 января.

Эксперт напомнил, что беспилотник с реактивным китайским двигателем смог развить скорость более 500 км/ч и таким образом пролететь вглубь страны, что ранее не удавалось иранским дронам типа "Шахед" с классическим двигателем. Это, в свою очередь, означает, что дрон фактически изменил тактику ударов ВС РФ по территории Украины.

"На реактивном двигателе "Шахеды" могут летать по всей стране. Раньше были сомнения. Долетать до нас они будут быстрее, маневрируют тоже. Скорость высокая, ПВО отрабатывает. Мобильные группы с "зенитками" бесполезны, им нужно выдавать теперь ПЗРК ("Оса", "Игла", "Стингер")", — написал Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он также подчеркнул, что никакого "супер-оружия" против таких беспилотных летательных аппаратов не существует. В связи со всем вышесказанным, украинцам нужно быть бдительнее, ведь теперь работу иранского дрона в воздушном пространстве нашей страны выдает не только характерный звук работающего мопеда. "Шахед" с реактивным двигателем, двигаясь в небе, издает звук самолета.

Напомним, 9 января мы писали о том, что информация о предполагаемой ликвидации нового "Шахеда" с реактивным двигателем в Воздушных силах на текущий момент оказалась не подтверждена. Об этом сказал журналистам спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Отметим, что в ноябре в столице Ирана Тегеране представили новую модификацию ударного БпЛА Shahed-136, получившей название Shahed-238. Ее презентовали в трех версиях с разными системами наведения.