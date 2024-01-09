"Рынок разогнался гораздо больше": Федоров рассказал, сколько дронов создаст Украина за год

Прогнозируемое президентом Украины Владимиром Зеленским создание 1 млн дронов является реалистичным за счет увелечения количества компаний-производчиков дронов, которых насчитывается уже как минимум, 70.

Украина имеет потенциал произвести 1 млн дронов до конца 2024 года, особенно FPV, а также может значительно превысить это количество. Такое мнение озвучил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эфире национального телемарафона во вторник, 9 января.

Глава Минцифры подчеркнул, что существующих предприятий в Украине на сегодня достаточно, чтобы удовлетворить такой объем производства.

"Сегодня рынок разогнался гораздо больше, чем есть денег, чтобы выкупать все БПЛА. И поэтому нужно увеличивать финансирование, нужно дальше открывать рынки, чтобы цены уменьшались благодаря конкуренции", — сказал Михаил Федоров.

По его словам, современный рынок беспилотных летательных аппаратов требует большего финансирования и расширения , чтобы конкуренция снижала цены на необходимые для армии изделия. Глава профильного министерства также отметил, что количество компаний, которые могут продавать государству беспилотники, увеличилось до более семидесяти за последние два года.

Михаил Федоров также считает, что прогнозируемое президентом Украины Владимиром Зеленским производство 1 млн дронов является реалистичным.

"Я думаю, что в этом году будет больше дронов произведено. Очень многое зависит от характеристик — о каких дронах идет речь. Так как сейчас, например, нужно по меньшей мере 20–30% делать FPV с тепловизорами, нужно увеличивать рамы, если мы говорим только о FPV. FPV можно действительно сделать и более 1 млн", — подытожил глава Минцифры.

Напомним, несколько ранее производитель назвал проблемы создания дронов в Украине. Отсутствие централизированной системы управления и контроля, а также контракты мешают обеспечивать ВСУ беспилотниками, заявляет Артем Вьюник.

Также мы писали, что эксперт в сфере дроностроения Валерий Яковенко рассказал о том, как Украине совершить прорыв в сфере БПЛА. Он отметил, что враг, агрессор Россия, имеет определенную импортную составляющую в своих беспилотниках, но в Украине есть доступ к самым современным технологиям и происходит трансформация бизнеса.