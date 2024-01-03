Люди, деньги, производство: как Украине совершить прорыв в сфере БПЛА (видео)

Эксперт в сфере дроностроения Валерий Яковенко отметил, что враг, агрессор Россия, имеет определенную импортную составляющую в своих беспилотниках, но в Украине есть доступ к самым современным технологиям и происходит трансформация бизнеса.

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Украина имеет все шансы удержать дроновое преимущество и даже совершить прорыв в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Такое мнение выразил Валерий Яковенко соучредитель DroneUA в интервью для ютуб-канала "Ми — Україна".

По словам эксперта, преимущество в сфере военных беспилотных технологий уже на стороне Украины, так как у нашей страны больше оборудования, больше операторов дронов, а также систематизированы процессы разработки и производства БПЛА. Среди сложностей, с которыми страна сталкивается прямо сейчас, Валерий Яковенко назвал проблемы с импортом компонентов и количеством привлеченных к производственным процессам инженеров. Однако это не показатель того, что Украина проигрывает стране-агресссору России в применении беспилотных технологий на поле боя.

"Если же мы говорим о нашем противнике, то все знают, насколько там любят снимать пафосные видео, по факту не имея ничего. И все то оборудование (беспилотники, — ред.), о котором сейчас говорят в пропагандистских медиа, они имеют определенную импортную составляющую. Это производство, которое нельзя масштабировать из-за того, что страна находится под санкциями", — объяснил соучредитель DroneUA.

Он особо подчеркнул, что в Украине сложилась прямо противоположная ситуация: имеет доступ к самым современным технологиям и именно сейчас происходит трансформация бизнеса, формируется большое количество кластеров различных предприятий, которые изготавливают определенные нишевые элементы для украинских дронов.

"И это только начало технологической революции. Украина должна получить "отрыв" и для этого нужны и люди, и открытие новых производственных линеек, и финансы. Негативный момент в том, что у врага есть больше денег. Обходя санкции, Россия своим спросом повышает цены на глобальные компоненты, которые так необходимы украинским производителям дронов", — отметил Валерий Яковенко в разговоре с интервьюером.

Эксперт в сфере БПЛА также выразил мнение, что Украина вполне способна совершить "дроновый прорыв", хотя сейчас и складывается впечатление, что время играет против нас.

"Объем дронов, который назвал наш президент, в 2024 году будет превышен в разы. Так как ни одного миллиона дронов, которые произведет Украина, не будет достаточно, потому что интенсивность использования такого оборудования у нас настолько высока, что нам нужно не менее 30 млн, если мы говорим о перспективах", — спрогнозировал он.

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Напомним, во время своей итоговой пресс-конференции в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский рассказал о производстве БПЛА в Украине. Глава государства выразил уверенность, что в стране произведут миллион дронов в 2024 году.

Напомним, несколько ранее Валерий Яковенко назвал условия, при которых Украина может сделать даже более 1 млн дронов в 2024 году. Кроме того, говоря об изготовлении беспилотников, которые могут работать на расстоянии более 100 километров, соучредитель DroneUA упомянул, что в нашей стране выпуском таких дронов могут заниматься около 200 производителей.