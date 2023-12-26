Сотни компаний задействованы: в 2024-м производству БПЛА уделят особое внимание, — Зеленский

Президент также поблагодарил авиацию ВСУ за пополнение российского "подводного Черноморского флота еще одной посудиной".

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об итогах заседания Ставки, которая была посвящена планированию на следующий год и обеспечению сил обороны и безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

"Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, обеспечивающему нужный результат для наших воинов. 2024-й должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства", — заявил Зеленский и добавил, что контракты и необходимое финансирование будут обеспечены.

Дроны для ВСУ — производство дронов

По словам президента, отдельное внимание будет уделено производству всех видов необходимых беспилотников, таких как FPV и боеприпасов.

"Украина должна быть способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах", — уточнил он.

На Ставке также звучали доклады Главкома и командующих направлений относительно положения на фронте. Были отмечены конкретные позиции и потребности.

Президент также поблагодарил Воздушные силы за "пополнение российского подводного Черноморского флота еще одной посудиной".

Напомним, что Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждениях БДК "Новочеркасск". По словам украинского командования, детонация корабля была вызвана не просто топливом или боекомплектом самого корабля, а и важным грузом, предназначавшимся ВС РФ.

Также сообщалось, что на обнародованных фотографиях БДК "Новочеркасск" виднеется частично затонувшее судно.