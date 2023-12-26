Сотні компаній задіяні: у 2024-му виробництву БПЛА приділять особливу увагу, — Зеленський

Президент також подякував авіації ЗСУ за поповнення російського "підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною".

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підсумки засідання Ставки, яка була присвячена плануванню на наступний рік і забезпеченню сил оборони та безпеки. Про це повідомляється у Telegram-каналі президента.

"Нині вже сотні компаній залучені в ключових виробництвах, і я вдячний кожному підприємству, що забезпечує потрібний результат для наших воїнів. 2024-й має стати часом суттєвого зростання внутрішнього оборонного виробництва", — заявив Зеленський і додав, що контракти та необхідне фінансування будуть забезпечені.

Дрони для ЗСУ: виробництво БПЛА

За словами президента, окрему увагу буде приділено виробництву всіх видів необхідних безпілотників, таких як FPV і боєприпасів.

"Україна має бути здатна забезпечувати всі необхідні потреби в дронах", — уточнив він.

На Ставці також звучали доповіді Головкома і командувачів напрямків щодо становища на фронті. Були відзначені конкретні позиції та потреби.

Президент також подякував Повітряним силам за "поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною".

Нагадаємо, що Шойгу доповів Путіну про удар по Феодосії та пошкодження БДК "Новочеркаськ". За словами українського командування, детонацію корабля спричинило не просто паливо або боєкомплект самого корабля, а й важливий вантаж, який призначався ЗС РФ.

Також повідомлялося, що на оприлюднених фотографіях ВДК "Новочеркаська" видніється частково затонуле судно.