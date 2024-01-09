Сожженной техники станет больше: бойцы "Азова" получили 500 новых дронов-камикадзе (фото)
С помощью FPV-дронов бойцы бригады ранее поразили большое количество российской техники: речь шла о ликвидации сразу 14 единиц, включая САУ "МСТА", три танка, автотехнику и бронемобиль, похожий на "З-СТС Ахмат".
12-я бригада специального назначения "Азов" получила от украинских волонтеров 500 FPV-дронов для применения в зоне боевых действий. Информация об этом появилась на официальной странице БФ "Повернись живим" в Facebook во вторник, 9 января.
Представители фонда отметили, что передали военным беспилотные летательные аппараты по просьбе отечественного производителя "M-TAC". Производственные мощности компании, которая поставляла военным необходимую технику, пострадали после ракетной атаки ВС РФ 2 января. Поэтому создатели техники попросили помочь обеспечить бесперебойную поставку коптеров для бойцов бригады.
"Уже сегодня, внеочередная партия ударных дронов была передана бригаде "Азов" в полном объеме. Поэтому вскоре, количество сожженной вражеской техники увеличится", — написали представители фонда.
Они также опубликовали фотографии, сделанные во время передачи дронов украинским воинам.
Отметим, что несколько ранее с помощью FPV-дронов бойцы бригады поразили большое количество российской техники: речь шла о ликвидации сразу 14 единиц, включая САУ "МСТА", три танка, большое количество автотехники и бронемобиль, похожий на "З-СТС Ахмат".
Напомним, в начале октября 2023 года ВСУ получили уникальные дроны Autel EVO MAX 4T. Речь идет о дронах, которые помогут безопасно проводить разведку, корректировать артиллерию и находить даже хорошо замаскированные объекты россиян благодаря искусственному интеллекту.
А в конце июля 2023 года "Армию дронов" Украины пополнили 1700 беспилотников. Они помогли артиллеристам успешно "работать" по вражеским целям.