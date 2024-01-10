Электронный реестр "Оберег" будет расширен: что это значит для военнообязанных

Когда "Оберег" синхронизируют с другими госреестрами, все данные о местонахождении военнообязанных будут известны ТЦК, рассказали в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Как сообщила замминистра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко, данные в реестре призывников "Оберег" верифицированы на 88% и пополнились 750 тыс. записей. Информация будет постоянно обновляться и пополняться, передает "ЛигаЗакон".

На данный момент "Оберег" располагает персональными данными о военнообязанных гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Информация в реестр заносится из разных госреестров, дополняется данными от ТЦК и СП. Реестр содержит:

фамилию, имя, отчество физического лица;

место жительства физлица;

дату рождения;

данные о семейном положении (информацию о членах семьи);

место работы;

данные об образовании;

регистрационный номер карточки налогоплательщика;

данные о состоянии здоровья;

данные о судимости;

информацию о прохождении службы в армии, участии в боевых действиях, воинском звании, военной специальности и т.д.

Каждый военнообязанный сможет запросить данные о себе из "Оберега" через электронный кабинет. Это предполагает законопроект №10062. Пока что данные можно получить через ТЦК, оформив соответствующее заявление. Если какая-то информация неверна, отсутствует, то можно попросить ее исправить через запрос в ТЦК.

Реестр "Оберег" планируют синхронизировать с другими базами данных, которыми располагают госорганы. Таким образом сведения о военнообязанных будут максимально точными. Например, если человек имеет киевскую прописку, но работает во Львове — это будет отображено в базе. Определить точное местонахождение поможет информация о том, в каком именно городе уплачиваются налоги с зарплаты того или иного гражданина. Если выяснится, что военнообязанный находится во Львове, а не в Киеве, то повестку он получит от ТЦК Львова, пишет СМИ со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо. Он полагает, что "Оберег" сделает процедуру мобилизации проще.

Напомним, что согласно законопроекту №10378 повестки будут приходить на электронную почту или в электронный кабинет реестра "Оберег", когда регистрация кабинета станет обязательной.

Ранее мы сообщали, что Украине завершили разработку реестра военнообязанных "Оберег". По закону согласие военнообязанных граждан на обработку их личных данных для реестра не требуется. Информация в нем будет обновляться автоматически.