Минобороны анонсировало аналог реестра "Оберег": что известно (видео)

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что база военнообязанных увеличена на 750 тысяч записей, а верифицировано личных данных уже 88%.

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Запланированная работа по реестру военнообязанных "Оберег" — базы военнообязанных гражданских людей, которых могут мобилизовать, завершена. Сейчас идет обмен с основными базами страны. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

По ее словам реестр военнослужащих увеличен на 750 тысяч записей, а верифицировали уже 88%,

Сейчас Минобороны работает над созданием реестра военнослужащих, который будет функционировать подобно реестру "Оберег". Также планируют цифровизировать услуги для ветеранов.

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Минобороны хочет оцифровать три направления — реестр военнообязанных (он увеличен на 750 000 записей, верифицированы данные до 88%, идет информационный обмен с основными реестрами страны), данные военнослужащих и услуги, которые касаются ветеранов.

"Я считаю, что реестр военнослужащих должен быть поднят очень быстро. Это будет еще один проект вроде "Оберега". Потому что это базовый бэкэнд для абсолютно всех онлайн-услуг, которые могут быть предоставлены военнослужащим", — рассказала Черногоренко.

По словам заместителя министра, военнообязанный учитывается в реестре "Оберіг", но когда он мобилизуется или заключает контракт. Все, что происходит в дальнейшем в этом реестре, не фиксируется.

"Он остается, как запись в реестре, потому что был учтен, появляется признак, что он стал военнослужащим, а в дальнейшем мы пытаемся цифровизировать это направление — базовое место правды и данных о военных. Условно говоря, это, как реестр паспортов", — добавила она.

Если гражданин становится ветераном, частично увольняется или у него заканчивается контракт, то в специальном реестре можно будет найти информацию с деталями о его службе, а также предоставить все услуги, на которые он может претендовать, пояснила заместитель министра обороны.

Напомним, в Украине с октября 2023 года работает электронный реестр военнообязанных. Законопроект о его создании зарегистрировали в Верховной Раде Украины еще 18 сентября.

В начале октября 2023-го в ТЦК рассказали, для чего формируют общую базу военнообязанных. Введение единой базы сделает доступным оформление льгот для ветеранов, а также упростит прохождение ВВК.