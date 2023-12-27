Міноборони анонсувало аналог реєстру "Оберіг": що відомо (відео)

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що базу військовозобов'язаних збільшено на 750 тисяч записів, а верифіковано особистих даних вже 88%.

Related video

Заплановану роботу щодо реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" — бази військовозобов'язаних цивільних людей, яких можуть мобілізувати, завершено. Наразі триває обмін з основними базами країни. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтервʼю DOU.

За її словами реєстр військовослужбовців збільшено на 750 тисяч записів, а верифікували вже 88%,

Наразі Міноборони працює над створенням реєстру військовослужбовців, який функціонуватиме подібно до реєстру "Оберіг". Також планують цифровізувати послуги для ветеранів.

Важливо

Запобігли помилкам: айтішник розповів, як працює оновлений реєстр "Оберіг"

Міноборони хоче цифровізувати три напрями — реєстр військовозобовʼязаних (його збільшено на 750 000 записів, верифіковано дані до 88%, йде інформаційний обмін з основними реєстрами країни), дані військовослужбовців та послуги, які стосуються ветеранів.

"Я вважаю, що реєстр військовослужбовців має бути піднятий дуже швидко. Це буде ще один проєкт на кшталт "Оберігу". Тому що це базовий бекенд для абсолютно всіх онлайн-послуг, які можуть бути надані військовослужбовцям", — розповіла Черногоренко.

За словами заступниці міністра, військовозобов'язаний обліковується в реєстрі "Оберіг", але коли він мобілізується або укладає контракт. ВсеЄ що відбувається надалі в цьому реєстрі, не фіксується.

"Він залишається, як запис в реєстрі, тому що був облікований, з'являється ознака, що він став військовослужбовцем, а надалі ми намагаємося цифровізувати цей напрямок — базове місце правди і даних про військових. Умовно кажучи, це, як реєстр паспортів", — додала вона.

Якщо громадянин стає ветераном, частково звільняється або в нього закінчується контракт, то в спеціальному реєстрі можна буде знайти інформацію з деталями про його службу, а також надати всі послуги, на які він може претендувати, пояснила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, в Україні від жовтня 2023 року працює електронний реєстр військовозобов'язаних. Законопроєкт про його створення зареєстрували у Верховній Раді України ще 18 вересня.

На початку жовтня 2023-го в ТЦК розповіли, для чого формують загальну базу військовозобов'язаних. Запровадження єдиної бази зробить доступним оформлення пільг для ветеранів, а також спростить проходження ВЛК.