Предотвратили ошибки: айтишник рассказал, как работает обновленный реестр "Оберег"

По состоянию на сегодня электронный реестр "Оберег" работает, однако на данный момент он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами.

Related video

В Украине модернизировали электронный реестр военнообязанных "Оберег", который должен обеспечить обмен между реестрами и повысить качество собранных данных. Об этом рассказал руководитель компонента "Интероперабельность и цифровая правительственная инфраструктура" проекта EU4DigitalUA Олег Бурба в интервью IT-сообществу DOU.

Он отметил, что Министерство обороны Украины заказало эту модернизацию два года назад, но из-за бюрократических препятствий она затянулась на год. Одним из результатов усовершенствования реестра стало повышение качества данных и предотвращение ошибок, таких как получение повестки уже умершим человеком или приход этого документа по старому адресу проживания. Кроме того на данный момент были реализованы взаимодействия "Оберега" с реестрами Налоговой службы, Минюста и Минобразования. Однако нужно понимать, что "Оберег" только получает информацию из других реестров и не передает ее обратно.

Для обеспечения взаимодействия между реестрами была использована система интероперабельности "Трембита", которая обеспечивает юридическую значимость и безопасность передачи данных. Операторы в Технологическом центре контроля (ТЦК) могут запрашивать данные из других реестров, и полученная информация должна соответствовать определенным юридическим форматам и структуре.

"Интеграция между реестрами значительно улучшит эффективность работы ТЦК и уменьшит нагрузку на военнообязанных. Например, студентам больше не потребуется ходить между ТЦК и деканатом для получения справки об обучении. В идеале, можно будет проверить статус студента в реестре "Оберег" по запросу, чтобы избежать лишних бумажных процедур", — отметил Олег Бурба.

Однако по его словам, для полной реализации таких взаимодействий необходимо изменить соответствующие законодательные акты. В настоящее время есть законные основания для взаимодействия, но для конкретной реализации требуются изменения в процедурах учета военнообязанных и других нормативных документах.

"Отдельно скажу, что наша команда работает над взаимодействием реестров, построенным именно на "Трембите". Могут быть и другие реализации, но они не в нашем фокусе", — отметил айтишник.

Реестр "Оберег": насколько защищены в нем данные

Олег Бурба рассказал, что реестр ведется в соответствии со всеми действующими в Украине стандартами и операторы ТЦК не имеют возможности "выкачать" информацию о военнослужащих по всей Украине. Они могут получить лишь доступ к информации по конкретному району или области. "Выгрузить" информацию оттуда они не могут. Айтишник также напомнил, что закон определяет, кто имеет какие права доступа. Такие системы, как "Оберег", построены таким образом, чтобы минимизировать риск утечки информации.

"Все реестры государственного уровня достаточно защищены от кибератак и взломов. На мой взгляд, самым уязвимым звеном в этом процессе является человек, что недавно подтвердил случай с "Киевстаром", — отметил он.

Как функционирование реестра "Оберег" повлияет на мобилизацию

Айтишник указал, что хорошо заполненный реестр с верифицированными данными поможет в этом процессе. Он упомянул о дискуссии со знакомым, который заявлял, что "Оберег" неэффективен, поскольку людей все равно вылавливают на улице для уточнения данных. Бурба возразил этому, утверждая, что способы работы в центрах призыва могут быть разными, и присутствие работников на улице не означает отсутствие данных о людях в реестре. Он уточнил, что для идентификации и проверки информации о человеке работникам центра призыва необходимо личное общение с ним. Таким образом, что, даже если реестр будет полностью заполнен данными о военнообязанных, это не устранит необходимость выезда работников на улицу или запроса дополнительной информации для проверки данных.

Отметим, что по состоянию на сегодня электронный реестр "Оберег" работает, однако на данный момент он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина"

"Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мероприятиях оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы различные существующие базы данных. И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты уплачивается в Лычаковский район Львова", — отметил он.

Напомним, в начале октября в Минцифры отчитались о запуске э-реестра военнообязанных "Оберег". В реестр внесли уже более 90% необходимой информации. Законопроект о его создании зарегистрировали в Верховной Раде Украины еще 18 сентября.

Кроме того мы писали о том, что ждет мужчин после запуска реестра "Оберег". По словам представителя командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо, после того, как заработает электронный реестр "Оберег", все вопросы посещения представителями ТЦК спортклубов и ресторанов или оповещения на блокпостах автоматически отпадут.