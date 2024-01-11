Станут вызовом: Игнат рассказал, каким оружием ВС РФ будут атаковать Украину (видео)
Баллистические ракеты, которые Иран готовится передать России, могут показать малую эффективность, поэтому противник, по словам спикера ВС ВСУ, продолжит полагаться на беспилотники "Шахед", нанося удары по украинским городам.
В обозримом будущем Россия при атаках на Украину будет делать ставку на беспилотники Shahed-136, а также на новые баллистические ракеты, полученные от Ирана. Такое мнение озвучил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона в четверг, 11 января.
"Неизвестно, какой будет темп производства новых дронов, поэтому можно ожидать, что Россия будет продолжать использовать свои существующие вооружения, в том числе Shahed-136, для атак на Украину", — отметил спикер командования ВС ВСУ.
Второй составляющей вооружения, которое противник в ближайшем будущем попытается использовать против Украины, по словам Юрия Игната, могут стать баллистические ракеты, которые Тегеран планирует передать Москве. Он отметил, что, появление нового вооружения у России может стать вызовом для Украины. Однако если иранские ракеты будут переданы в Россию, неизвестно, насколько эффективными они окажутся и сколько их получит противник.
Юрий Игнат также обратил внимание на то, что передача иранских ракет обсуждалась еще год назад, поэтому это не является неожиданностью для Украины.
Напомним, 10 января в Москву прибыл новый грузовой самолет из Ирана, который мог перевозить "Шахеды". Пресс-секретарь ОК "Юг" предостерегла, что террористические обстрелы российской армии продолжаются, и враг пытается держать в напряжении системы ПВО. Поэтому пуски вражеских дронов-камикадзе по Украине, очевидно, будут продолжаться и "расслабляться рано".
А 9 января спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал новую модель дрона-камикадзе с реактивным двигателем миниатюрной крылатой ракетой и подчеркнул, что на сегодня нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.