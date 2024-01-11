Мог перевозить "Шахеды": в Москву прибыл новый грузовой самолет из Ирана, — Гуменюк (видео)

По словам пресс-секретаря ОК "Юг", расслабляться не стоит, потому что согласно анализу общей боевой ситуации точечные удары по Украине не прекращаются, даже в минимальном количестве.

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В Россию в среду, 10 января, прилетел грузовой борт из Ирана, что может свидетельствовать о поставках дронов-камикадзе и запчастей к ним. Об этом сообщила в эфире телемарафона "Єдині новини" спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она добавила, что расслабляться не стоит, а использование "шахедов" российскими оккупантами не прекращается, хотя и выпускает враг их в минимальном количестве и точечно.

"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается, и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Последние две ночи были не такими насыщенными, скорее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", — рассказала Гуменюк.

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Пресс-секретарь предостерегла, что террористические обстрелы российской армии продолжаются, и враг пытается держать в напряжении системы ПВО. Поэтому пуски вражеских дронов-камикадзе по Украине, очевидно, будут продолжаться и "расслабляться рано".

Ракетная угроза с Черного моря

Как отмечает Гуменюк, по состоянию на 8 часов утра четверга, 11 января, Россия завела ракетоносители в пункты базирования, однако на боевом дежурстве в Черном море находятся три вражеских корабля.

Сейчас, отметила пресс-секретарь, со стороны моря уже длительное время отсутствуют ракетные обстрелы. Это объясняется вынужденной передислокацией россиянами ракетоносителей с временно оккупированного Крыма в Новороссийск.

В акваторию Азовского моря 11 января выведен один корабль, ракетоносители отсутствуют, а в Средиземноморье находятся два корабля, один из которых оснащен 8 крылатыми ракетами.

Важно

Для войны против Украины: Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон, — Sky News

Напомним, что 9 января спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат назвал новую модель дрона-камикадзе с реактивным двигателем миниатюрной крылатой ракетой и подчеркнул, что на сегодня нет подтверждения информации об уничтожении Shahed-238 в Украине.

Кроме того, 10 января издание Sky News сообщило, что Иран представил новый БПЛА Shahed-107, который предназначен для взрывных и разведывательных операций. По данным журналистов, дрон может быть оснащен для поиска дорогостоящих целей на поле боя, в частности британских и американских РСЗО.