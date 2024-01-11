Увеличатся в размерах и станут мощными: как изменятся украинские морские дроны

Эксперты склонны считать, что беспилотники будут использовать противотанковые ракетные комплексы с наведением по лазерному лучу, чтобы расширить свои возможности огневого поражения.

В будущем размеры и вооружение морских дронов, которые сейчас использует для борьбы с Россией и Украина, будут увеличены, а на рынке появятся беспилотные ракетные катера с водоизмещением до 1000 тонн. О том, как будут эволюционировать морские беспилотные аппараты, речь идет в материале, опубликованном "Милитарным".

Согласно опубликованной информации, в ближайшие годы разработчики морских беспилотников сосредоточатся на создании надводных дронов с интегрированным вооружением. Использование морских дронов Украиной, продемонстрировало миру, что такие платформы имеют большой потенциал для их развития. Кроме гранатометов, на такие платформы также можно устанавливать как управляемое ракетное вооружение, подобное противотанковым ракетным комплексам, так и гранатометы и пулеметы в дистанционно управляемых установках.

А для решения проблем, связанных с ходовыми качествами в открытом море, инженеры будут разрабатывать беспилотные платформы с увеличенным водоизмещением и уменьшенным вооружением, что обеспечит лучшую устойчивость в бурном море. Это также должно помочь увеличить максимальную скорость морских дронов при волнении моря и обеспечить им возможность догонять другие надводные боевые корабли.

Кроме того, как пишет "Милитарный", для увеличения огневой мощи, морские дроны могут использовать противотанковые ракетные комплексы с наведением по лазерному лучу, а также противотанковые комплексы третьего поколения, для наведения которых не требуется целеуказание, а полет ракеты осуществляется полностью в автономном режиме с запрограммированными первоочередными координатами. Потенциально, может быть даже разработан дрон с водоизмещением до 100 тонн, который обеспечить использование полноценных противокорабельных ракет при относительно небольших габаритах и низком профиле самой платформы.

Однако эти системы не смогут полностью заменить экипажные корабли, которые обладают большим функционалом и возможностями по обнаружению и уничтожению целей. Тем не менее беспилотные платформы могут заинтересовать множество стран из-за более низкой цены и отсутствия экипажа.

Напомним, в сентябре мы писали о том, что в мире разработаны 134 морских дронов, но украинские уникальны. Применение Украиной надводных дронов против флота РФ показывает другим странам эффективность такой техники, ведь раньше ее еще не применяли в настоящих войнах.

А в середине августа стало известно, что украинцы решили главную проблему морских дронов. Российским кораблям больше небезопасно находиться в Черном и Азовском море, поскольку беспилотники настигнут их в любом порту, считают эксперты.