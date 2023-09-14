В мире разработаны 134 морских дронов, но украинские уникальны: чем они пугают экспертов

Применение Украиной надводных дронов против флота РФ показывает другим странам эффективность такой техники, ведь раньше ее еще не применяли в настоящих войнах.

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Украиские морские дроны единственные в мире показали хороший результат во время применения в условиях реальных боевых действий. Об этом пишет аналитик Джонатан Бентам из Международного института стратегических исследований, выражая свои опасения.

В материале Джонатана Бентама речь идет о том, что украинские Военно-морские силы начали осваивать беспилотные морские транспортные средства с невиданным уровнем энтузиазма. Эксперт уточняет, что, хотя морские беспилотники не являются чем-то новым, однако полномасштабное вторжение России в Украину стало таким же катализатором их внедрения, каким стала война в Афганистане для БПЛА.

"Украина продемонстрировала асимметричное преимущество, которое небольшой флот может получить от инновационного использования БПЛА для отражения более крупных морских платформ", — написал Джонатан Бентам.

Аналитик признал, что для мирового сообщества практика использования морских беспилотников для поражения флота противника является хоть и уникальной, но опасной для других государств. По его словам, тактика, используемая Украиной — это "головная боль", которую морские дроны создают для ВМС в таких регионах, как Персидский залив. Джонатан Бентам опасается, что беспилотники смогут применять там как барражирующие торпеды.

Таким образом "украинский прецедент" с морскими дронами поставил перед миром новую задачу: как сохранить правильный баланс между традиционными военно-морскими платформами и БПЛА для удовлетворения оперативных потребностей.

В свою очередь Defense Express акцентирует внимание на том, что сейчас в мире в целом есть 134 типа разных морских дронов разного назначения. Но из них 17 являются лишь "демонстраторами технологий", тогда как остальные 117 – серийные разработки, которые так или иначе уже используются для выполнения рутинных задач. Морские дроны в распоряжении ВМСУ уникальны тем, что это единственные в мире системы такого рода, которые показали свою реальную эффективность в условиях полномасштабной войны на море.

Напомним, в середине августа стало известно, что украинцы решили главную проблему морских дронов. Российским кораблям больше небезопасно находиться в Черном и Азовском море, поскольку беспилотники настигнут их в любом порту, считают эксперты.