У світі розроблено 134 морські дрони, але українські унікальні: чим вони лякають експертів

Застосування Україною надводних дронів проти флоту РФ показує іншим країнам ефективність такої техніки, адже раніше її ще не застосовували у справжніх війнах.

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Українські морські дрони єдині у світі показали хороший результат під час застосування в умовах реальних бойових дій. Про це пише аналітик Джонатан Бентам з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, висловлюючи свої побоювання.

У матеріалі Джонатана Бентама йдеться про те, що українські Військово-морські сили почали освоювати безпілотні морські транспортні засоби з небаченим рівнем ентузіазму. Експерт уточнює, що, хоча морські безпілотники не є чимось новим, однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало таким самим каталізатором їх впровадження, яким стала війна в Афганістані для БПЛА.

"Україна продемонструвала асиметричну перевагу, яку невеликий флот може отримати від інноваційного використання БПЛА для відбиття більших морських платформ", — написав Джонатан Бентам.

Аналітик визнав, що для світової спільноти практика використання морських безпілотників для ураження флоту противника є хоч і унікальною, але небезпечною для інших держав. За його словами, тактика, яку використовує Україна — це "головний біль", який морські дрони створюють для ВМС у таких регіонах, як Перська затока. Джонатан Бентам побоюється, що безпілотники зможуть застосовувати там як баражуючі торпеди.

Таким чином "український прецедент" з морськими дронами поставив перед світом нове завдання: як зберегти правильний баланс між традиційними військово-морськими платформами та БПЛА для задоволення оперативних потреб.

Своєю чергою Defense Express акцентує на тому, що зараз у світі загалом є 134 типи різних морських дронів різного призначення. Але з них 17 є лише "демонстраторами технологій", тоді як решта 117 — серійні розробки, які так чи інакше вже використовуються для виконання рутинних завдань. Морські дрони в розпорядженні ВМСУ унікальні тим, що це єдині у світі системи такого роду, які показали свою реальну ефективність в умовах повномасштабної війни на морі.

Нагадаємо, в середині серпня стало відомо, що українці вирішили головну проблему морських дронів. Російським кораблям більше небезпечно перебувати в Чорному та Азовському морі, оскільки безпілотники наздоженуть їх у будь-якому порту, вважають експерти.