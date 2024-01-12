"Сливать" будут каждую неделю: украинская IT-армия взломала данные 3 тысяч российских компаний

Министерство цифровой трансформации Украины отмечает, что такие хакерские "отчеты" помогут отслеживать "сторонников войны" и готовить доказательства против них для будущего международного суда.

Представители ІТ ARMY of Ukraine осуществили успешную кибератаку на компании Российской Федерации и слили данные 3 000 организаций страны-агрессора. Об этом в пятницу, 12 января, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

По информации Минцифры, за последние полгода "волонтеры" взломали двести гигабайт частных данных из трех тысяч компаний России.

"Раз уж пошла такая неделя "открытых данных" граждан страны-агрессора, то и мы понемногу начнем выкладывать наше неизданное. Это 200 Гб частных данных с 3,000 различных организаций, которые были взломаны нашими талантливыми хакерами за последние полгода", — пишут представители ІТ ARMY of Ukraine в Telegram.

В ведомстве отметили, что украинская "IT-армия" планирует еженедельно делиться отчетами об "открытых данных" РФ, что поможет отслеживать "сторонников войны" и готовить доказательства против них для будущего международного суда.

"Выкладывать будем еженедельно, если будут OSINT-запросы, то пишите нам на почту. Вот первая часть", — говорится в сообщении украинских хакеров.

ІТ ARMY of Ukraine: что известно о хакерах

По информации на сайте ІТ ARMY of Ukraine, это сообщество IT-специалистов со всего мира, которые объединились после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

"Мы самое мощное сообщество в Украине и можем удерживать одновременно более 800 целей", — отмечают хакеры.

Кроме того, они отмечают, что специалисты ІТ ARMY of Ukraine создали и продолжают создавать автоматизированные системы атак на информационные ресурсы и сервисы страны-агрессора.

Напомним, 9 января Фокус со ссылкой на собственные источники сообщал, что хакеры из группировки Blackjack, предположительно, связанные с СБУ, взломали московский интернет-провайдер М9ком и снесли его серверы.

Кроме того, 3 января военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" совместно с "Ukrainian Hacker Group" (UHG) взломали базу данных с информацией о военных Российской Федерации.