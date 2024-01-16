Военные и правительство Китая приобретают чипы Nvidia, несмотря на запрет США (видео)

Китайские ученые могут использованы американские процессоры для обучения военного ИИ, считают исследователи.

Китайские военные ведомства, государственные научно-исследовательские институты, разрабатывающие технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ) и университеты в течение последнего года закупали целые партии полупроводников Nvidia, запрещенных США к экспорту в Китай. Подробности передает международное информационное агентство Reuters.

Как пишет СМИ, несмотря на запреты США, закупки процессоров малоизвестными китайскими компаниям все равно продолжаются. Полностью перекрыть доступ Китаю к передовым американским чипам, которые могли бы способствовать прорывам в области ИИ и суперкомпьютеров для вооруженных сил КНР, не получается.

Какие чипы Nvidia пользуются спросом в Китае

Согласно открытой тендерной документации, десятки китайских компаний купили и получили полупроводники Nvidia после введения Белым домом ограничений. К ним относятся модели A100 и более мощные H100, экспорт которых в Китай и Гонконг был запрещен в сентябре 2022 года, а также более медленные чипы A800 и H800, разработанные Nvidia для китайского рынка, но также запрещенные в октябре 2023 года.

Графические процессоры Nvidia значительно превосходят продукты, созданные конкурентами, для работы с искусственным интеллектом, поскольку они могут более эффективно обрабатывать огромные объемы данных, необходимые для задач машинного обучения. То, что в Китае не спадает спрос на запрещенные чипы Nvidia и постоянные попытки нахождения путей доступа к ним, говорит о том, что в стране нет хороших альтернатив, несмотря на разработки Huawei и других компаний.

"До ввода санкций США против техносектора Китая, Nvidia владела 90% рынка ИИ-чипов в КНР", — подчеркивает информагентство.

В число покупателей входили элитные университеты, а также две организации, попавшие под экспортные ограничения США — Харбинский технологический институт и Университет электронных наук и технологий Китая, которые были обвинены в участии в принадлежности к армии, что противоречит национальным интересам США. Первая организация приобрела в мае 6 чипов Nvidia A100 для работы модели глубокого обучения. Вторая приобрела один чип А100 в декабре 2022 года, и его предназначение до сих пор неизвестно.

"Ни один из покупателей, упомянутых в этой статье, не ответил на запросы о комментариях", — говорится в статье.

Кто в Китае покупает американские чипы Nvidia и зачем

Расследователи Reuters выяснили, что ни Nvidia, ни розничные продавцы, одобренные компанией, не являются поставщиками подсанкционных процессоров в КНР. Неясно, как местные поставщики закупили чипы Nvidia.

Однако после введения ограничений США, в Китае возник подпольный рынок передовых чипов американского производства. Китайские поставщики ранее заявляли, что они перехватывают излишки запасов, которые попадают на рынок после того, как Nvidia отправляет большие партии крупным американским компаниям, или импортирует их через компании, зарегистрированные в Индии, на Тайване и в Сингапуре. Агентство Reuters запросило комментарии у 10-ти поставщиков, перечисленных в тендерной документации, — ни один из них не ответил.

Аналитики изучили 100 тендеров, в которых указано, что китайские госорганы закупали чипы A100, а также десятки тендеров на закупки A800, оформленных уже после октябрьских санкций. Согласно документам, Университет Цинхуа закупил 2 чипа H100, а лаборатория Министерства промышленности и информационных технологий приобрела 1. Также в число покупателей входит одно неназванное подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), базирующееся в городе Уси, провинция Цзянсу. В октябре компания запросила 3 чипа A100 и 1 чип H100 в январе 2024-го. "Военные тендеры в Китае часто сильно редактируются, и Reuters не удалось узнать, кто выиграл тендеры или причину покупки", — отмечают авторы.

Чип H100 от Nvidia пользуется популярностью у китайских ученых Фото: NVIDIA

Большинство тендеров показывают, что чипы используются для ИИ-приложений. Однако объемы большинства покупок очень малы и далеки от того, что необходимо для создания сложной модели ИИ с нуля. По данным исследовательской компании TrendForce, для модели, аналогичной GPT OpenAI, потребуется более 30 тыс. карт Nvidia A100. Но лишь немногие могут выполнять сложные задачи машинного обучения и улучшать существующие модели ИИ. Например, в прошлом месяце Шаньдунский институт искусственного интеллекта заключил с компанией Shandong Chengxiang Electronic Technology контракт на сумму 40,5 тыс. долларов США на поставку пяти чипов A100.

Удалось выяснить, что Университет Цинхуа является активным организатором тендеров, и закупил около 80-ти чипов A100 после запрета в 2022 году.

В декабре Университет Чунцина опубликовал тендер на один чип A100, в котором прямо говорилось, что он не может быть использованным или разобранным, а должен быть "совершенно новым". Поставка была завершена в этом месяце, как было указано в уведомлении.

В чем ошибка Белого дома

Nvidia заявила, что соблюдает все законы об экспортном контроле и требует того же от своих клиентов.

"Если мы узнаем, что клиент совершил незаконную перепродажу третьим лицам, мы предпримем немедленные и соответствующие меры", — заявил представитель компании.

Министерство торговли США отказалось от комментариев. Власти США пообещали закрыть лазейки в экспортных ограничениях и приняли меры по ограничению доступа к чипам китайским компаниям, работающим в других странах.

Крис Миллер, профессор Университета Тафтса, сказал, что экспортные ограничения США могут и не сработать, ведь чипы достаточно малы и их можно легко провезти контрабандой. Основная цель, по его мнению, — затруднить Китаю самостоятельное создание больших кластеров передовых чипов, способных обучать ИИ-системы.

Ранее мы сообщали о том, что Китай планирует выпускать мощнейшие 1600-ядерные чипы. Огромные процессоры китайцы смогут использовать для создания передовых суперкомпьютеров, но их будет сложно программировать, считают аналитики.