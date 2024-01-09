Китай все равно будет разрабатывать чипы для ИИ в 2024 году, несмотря на санкции США

КНР может обойтись и без чипов Nvidia, используемых в ИИ-проектах, так что ограничения США — не помеха.

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В этом году Китай намерен развивать большие языковые модели (БЯМ) вроде ChatGPT, а также системы генеративного искусственного интеллекта (ИИ), несмотря на ограничения, наложенные США на доступ к передовым полупроводникам. Об этом заявили аналитики швейцарского инвестиционного банка UBS, передает SCMP.

"Ожидается, что производители будут использовать внутренние программы ускорения ИИ и экономить вычислительные ресурсы", — сказал Николя Годуа, руководитель отдела технологических исследований UBS в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Годуа считает, что КНР может обойтись и без чипов Nvidia, используемых в ИИ-проектах, так что санкции США, по его мнению, — не помеха.

Аналитики UBS, полагают, что технологический сектор материкового Китая преодолел последствия прошлогодних санкций США. Точкой отсчета они называют возвращение на рынок Huawei Technologies со смартфоном 5G и с новыми телефонами на базе передового процессора, произведенного в Китае.

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Кроме этого, эксперты утверждают, что полупроводниковый сектор Китая хорошо развился в некоторых несанкционированных сегментах, демонстрируя сильный рост в течение последних нескольких лет. Рэнди Абрамс, руководитель исследований в UBS, отметил, что продажи чипов со зрелыми узлами не ограничен и мировой спрос на них начнет расти, как только спадет дефицит запасов и улучшится качество закупок на китайских заводах по производству полупроводников.

Множество санкций, введенных США против Китая с 2019 года, вынудили компании всей обширной цепочки поставок тесно сотрудничать друг с другом, что положительно сказалось на работе всей отрасли. Так, поисковый гигант Baidu, управляющий Ernie Bot и Ernie LLM, заказал чипы Huawei 910B Ascend AI на сумму 61 млн долларов США, которые китайская фирма разработала в качестве альтернативы процессору Nvidia A100, для 200 серверов, привели пример авторы материала.

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