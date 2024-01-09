Китай все одно розроблятиме чипи для ШІ у 2024 році, незважаючи на санкції США

КНР може обійтися і без чипів Nvidia, які використовуються в ШІ-проектах, тож обмеження США — не перешкода.

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Цього року Китай має намір розвивати великі мовні моделі (ВММ) на кшталт ChatGPT, а також системи генеративного штучного інтелекту (ШІ), незважаючи на обмеження, накладені США на доступ до передових напівпровідників. Про це заявили аналітики швейцарського інвестиційного банку UBS, передає SCMP.

"Очікується, що виробники використовуватимуть внутрішні програми прискорення ШІ та економитимуть обчислювальні ресурси", — сказав Ніколя Годуа, керівник відділу технологічних досліджень UBS в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Годуа вважає, що КНР може обійтися і без чипів Nvidia, які використовують у ШІ-проектах, тож санкції США, на його думку, — не перешкода.

Аналітики UBS, вважають, що технологічний сектор материкового Китаю подолав наслідки торішніх санкцій США. Точкою відліку вони називають повернення на ринок Huawei Technologies зі смартфоном 5G і з новими телефонами на базі передового процесора, виробленого в Китаї.

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Крім цього, експерти стверджують, що напівпровідниковий сектор Китаю добре розвинувся в деяких несанкціонованих сегментах, демонструючи сильне зростання протягом останніх кількох років. Ренді Абрамс, керівник досліджень в UBS, зазначив, що продажі чипів зі зрілими вузлами не обмежені, і світовий попит на них почне зростати, щойно спаде дефіцит запасів і покращиться якість закупівель на китайських заводах із виробництва напівпровідників.

Безліч санкцій, введених США проти Китаю з 2019 року, змусили компанії всього великого ланцюжка поставок тісно співпрацювати одна з одною, що позитивно позначилося на роботі всієї галузі. Так, пошуковий гігант Baidu, який керує Ernie Bot і Ernie LLM, замовив чипи Huawei 910B Ascend AI на суму 61 млн доларів США, які китайська фірма розробила як альтернативу процесору Nvidia A100, для 200 серверів, навели приклад автори матеріалу.

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