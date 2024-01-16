"Взорвался вместе с россиянами": дрон ВСУ прикончил РСЗО "Град" на Херсонщине (видео)

Оккупанты с помощью обстреливали село Днепровское Николаевской области, пока украинский дрон-камикадзе не взорвал боевую технику.

Украинские военные из 79-го отряда Государственной пограничной службы Украины 15 января с помощью FPV-дрона на левом берегу Херсонщины ликвидировали технику оккупантов — реактивную систему залпового огня "Град", с помощью которой противник обстреливав Николаевскую область. Соответсвующее видео опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале во вторник, 16 января.

На видеокадрах, заснятых с высоты птичьего полета, видно РСЗВ "Град", которая обстреливает украинские территории. После нескольких залпов водитель развернул военную технику с позиций и выехал на асфальтированную дорогу. В этот момент украинский оператор беспилотника направил к "Граду" дрон-камикадзе. За короткий промежуток времени FPV-беспилотник догнал свою цель и успешно поразил ее метким ударом. Российская военная техника взорвалась.

"На левом берегу Херсонщины оператор ССО обнаружил российскую БМ-21 сразу после того, как она вела огонь по селу Днепровское Николаевской области. В результате удара дрона машина РСЗО взорвалась вместе с россиянами", — подписал видео Сергей Стерненко.

Отметим, что 79-й пограничный отряд охраняет участок государственной границы, включающий административные территории в пределах Херсонской области, определенные районы Черного и Азовского моря.

Напомним, в начале декабря 2023 года украинские пограничники поразили несколько "жирных" целей оккупантов с помощью дрона "Баба Яга". Благодаря точным сбросам пограничникам ГПСУ удалось попасть во вражеский танк, бронеавтомобиль, гаубицу и 3 укрытия противника.

А в середине октября 2023 года мы писали о том, как пограничники атаковали ВС РФ дронами. Сначала аэроразведчики направили дрон на позиции российских военных. Благодаря тому, что беспилотник был оборудован системой ночного виденья, он с легкостью в темное время суток сбросил на цель два боеприпаса. В результате противник понес потери в живой силе. Кроме того, во время взрыва была обезврежена гаубица Д-30.