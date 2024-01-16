Импорт чипов обвалился на 15%, у Китая большие проблемы: виноваты не только санкции США

Причиной аналитики считают дефляцию, когда валюта растет в цене и спрос на полупроводники падает, так как компании надеются в будущем купить чипов побольше.

Импорт чипов в Китай существенно упал по сравнению с прошлым годом — на 15,4%. Это может существенно ослабить технологический сектор страны, полагают аналитики агентства Bloomberg.

В 2022 году Китай импортировал чипов на 413 млрд долларов США, а в 2023 году этот показатель составил 349 млрд долларов, что означает снижение стоимости на 15,4%. То, что падение вообще произошло, неудивительно; даже у тайваньской компании TSMC, которая обычно считается одной из самых передовых производственных корпораций в мире, продажи упали на 4,5%. Однако снижение поставок на 15,4% указывает на то, что у Китая есть проблемы с закупками, и это они не связаны с ослаблением спроса на полупроводники во всем мире.

Возможно, что все дело в экономических проблемах КНР, например, в высокой дефляции (дефляция – процесс, противоположный инфляции, когда валюта не теряет в цене, а наоборот, растет, — ред.). Дефляционная экономика побуждает потребителей не тратить деньги, поскольку их стоимость растет, а это означает, что они могут купить больше товаров, или товары подороже, если подождут. Дефляция в Поднебесной и стала причиной снижения спроса на полупроводники.

Однако объем поставок снизился всего на 10,8% по сравнению со снижением стоимости на 15,4%, а это означает, что чипы, которые Китай не купил в 2023 году, были особенно ценными. Вероятно, тут повлияли санкции США в отношении Китая, которые не позволяют ему покупать передовые видеокарты, особенно у Nvidia — H100, H200, GH200 и RTX 4090 запрещено продавать китайским компаниям, напоминает СМИ. Процессоры A800 и H800 были созданы специально для Китая, чтобы заменить A100 и H100, но все равно были быстро заблокированы новыми санкциями.

Конечно, Китай также отказывается от импорта процессоров и предпочитает производить их самостоятельно. Страна, судя по всему, собирается удвоить производство чипов в течение следующих пяти лет, а его технологии также догоняют западных конкурентов. КНР также работает над 5-нм техпроцессом, может производить чипы и графические процессоры потребительского уровня и даже переходит к таким устройствам, как процессоры для центров обработки данных и графические процессоры на базе искусственного интеллекта. Даже без экономических проблем или санкций, отечественное производство полупроводников неизбежно приведет к сокращению импорта в Китай.

Ранее мы сообщали о том, что военные и правительство Китая приобретают чипы Nvidia, несмотря на запрет США. Китайские ученые могут использованы американские процессоры для обучения военного ИИ, считают исследователи.